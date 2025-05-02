智慧經營／群翊工業董事長陳安順 共利圓融 跨越挑戰

群翊工業（6664）董事長陳安順率領公司從電子業之母的印刷電路板（PCB）跨足半導體設備領域，談到管理核心價值，他點出三大方向，分別是技術核心領先、和一流客戶共同成長，以及留才與團隊建立。此外，他也活用佛光山星雲大師曾提及的「六中觀」，將六種圓融的人生哲理內化在企業經營中。

拚技術核心領先

陳安順時時提醒自己確保企業經營「共利」原則，並和員工、客戶及股東共享成果，尤其不能讓員工覺得被虧待，反而要讓他們有超越期待的感覺，並將關心擴及到員工眷屬，上下一條心，共同推動公司永續經營。

陳安順說，電路板是電子業之母，公司從電路板設備到載板再到封測領域設備，不論是熱封乾燥、自動化載板應用、FOPLP等技術創新，皆以滿足客戶需求為目標，而滿足客戶需求最重要的是能在客戶之前先多想一步，要做到這個承諾最重要的就是技術核心領先。

與客戶共同成長

第二則是和一流客戶共同成長。他提到，公司產業必須聚焦和頂尖客戶合作，才能讓技術得以躍升，也是跟著一流客戶才能逼出一流實力，若只是跟著三流客人糾纏，公司恐淪為殺價競爭，跟著一流客戶才能共同創造多贏的未來。

群翊也是跟著美國一線大廠合作之後，才有機會接觸到更多不同的文化差異與商機，相對於亞洲供應商競爭激烈的市場，美國大廠更重視質量的配合，也因此會善待供應商，就算殺價5%都心存歉意，且確保長期合作、願意對緊急現場服務按照計畫書額外付費，而台灣廠商的敬業精神正是開拓更多歐美市場商機的重要特質。

留才與團隊建立

第三為留住人才與團隊建立。陳安順說，AI時代少子化要留住人才，相當考驗中小企業經營，業界有句話說「一流人才去半導體，二流人才去載板光電，來機械業都剩下五六流人才」，從設備業仍算機械領域來看，有時候就算給高薪也不見得留得住人，不僅是贏不過半導體業，員工去外面說做機械可能也覺得抬不起頭沒發展前景，群翊應對這些挑戰，解方就是希望把KPI訂好，同時公司言而有信、不會隨便對員工畫大餅，更不能讓員工感覺被虧待。

因此，群翊對員工的承諾不僅僅是說到做到，更要讓員工超越期待，包括待遇及適時關心，並和員工眷屬站在一起，才能把志同道合的人才留下來。

陳安順本身雖然會在業務特別忙時親上第一線帶頭在周末加班，卻從來不管員工加不加班，他賦予員工的任務是追求成果與時間效率，雖然平日有時不得已需要加班，但周日的時間要留給家人，他真心希望每一個員工都能在工作、生活與人生之間取得平衡。

回憶創業過程，陳安順直言， 當初會創業，是希望給家人更好的生活，而談到建立公司團隊及用人的條件，他說「能力很重要但不是最重要，人品格局高於能力」，主要因為擁有志同道合與共同價值觀的團隊夥伴，才能分工清楚，遇到困難不會互相指責。

群翊的團隊都將「六中觀」融入到工作與生活中，陳安順說，多讀六中觀，在工作生活中更能有圓融智慧應對，比如其中之一「忙中有閒是生活的雅興」以及「壺中有天是人生的境界」，都是能讓人在遇到困境時，能換個角度去思考，面對挑戰時能以更智慧的方式應對的圭臬。