職感心教練／加強創譯能力 完成技術移轉

出國無論是出差或者旅行，萬用轉接頭是必備的配件，才能讓手機、筆電等電子產品「來電」，否則將陷入空有配備卻無用武之地。由於經常往返於不同國家，遂行技術移轉任務，除了需要適應時差，注意不同文化之間的溝通模式之外，還得協助工程師將技術完整輸出給接收的對象，其實也就是在扮演這個萬用轉接頭的角色。

而技術輸出端與承接端，原本就存在著技術與實務經驗上不小的落差，若僅做到翻譯而已，將造成雞同鴨講而沒有交集，真正需要的能力是「創譯」，才能讓雙方以習慣的方式傳達與吸收，一旦緊密連結在一起，也才能夠「來電」，完成技術移轉。

「創譯（Transcreation）」是由「翻譯（Translating）」與「創作（Recreating）」所組成。「翻譯」是將內容從一種語言精確地轉換成另一種語言，重點是忠於原文，確保語意準確。「創作」是透過想像、思考與實踐，運用各種媒介表達獨特觀點，產生具原創性與價值的作品。

也就是必須在翻譯的基礎上，根據彼此能力與文化背景、角色功能、語境與對目標的掌握，不必然要如口譯般的即時、流暢，但需要善用各種媒體，如視覺化圖示、優化技術文件、實際操作、科技工具等進行具體的詮釋，以確保傳遞相同的意圖，而非僅僅逐字翻譯。

通常工程人員的能力展現在技術與專業上，比較不具備語言上的優勢，雖然擁有一技之長與多年經驗，不代表就懂得如何教會別人。因此扮演轉接頭負責串接雙方的人，就得思考如何引導並轉換成對方容易接收的訊息，否則霧裡看花，無法確認雙方是否真正理解。

即使自身不具備專業能力，也必須秉持「聽到底、想到底、問到底」的態度。專注傾聽雙方的訊息與問題，深入理解其字面與言外之意，思考如何轉換為對方能清楚理解的內容，善用各種媒體與工具輔助溝通，透過適當的提問，引導對方更明確表達，直到釐清疑問並深化理解。

技術日新月異，所面對的溝通對象與程度也不相同，持續學習專業技術、如何彈性應對不同文化維度、吸收各種溝通方式與工具，磨練創譯的能力，這便是助你成功達成任務的關鍵。