快訊

近10小時偵訊…貴婦奈奈200萬元交保 戴上電子腳鐐離去

會計師看時事／CDP問卷 聚焦氣候變遷三議題

經濟日報／ 王宇晨（勤業眾信永續轉型服務團隊協理）

根據碳揭露計畫（Carbon Disclosure Project，CDP）官方統計，2024年近25,000家企業透過填寫CDP問卷揭露氣候資訊，除能檢視自身環境風險與策略，更成為投資人等利害關係人作為永續決策的重要依據。除了原有的氣候、森林和水議題外，2024年CDP將原本列在氣候變遷問卷的「生物多樣性」、水問卷的「塑膠」議題個別獨立出來。

2025年CDP問卷維持設計，僅小幅優化以提升清晰度，便於企業延續填報。近年隨著極端氣候加劇與環境壓力升高，「水」、「生物多樣性」及「塑膠」三項領域日益受國際關注，並以定期舉行大會及制定新公約等方式，成為全球永續發展的新興重要指標。因此，本文將聚焦此三項議題探討其現況、挑戰與可能之解方。

「水」的部分，聯合國指出2030年將出現40%水資源缺口，而全球人類可用水資源僅小於1.2%，面對日益嚴峻的水資源挑戰，企業須管理用水行為，並展現對水安全的承諾。水資源揭露能全面反映企業在取水、排水與耗水等水資源管理上的現況，並評估水相關風險及財務影響。

至於「生物多樣性」，全球超過50%的GDP仰賴自然與生態系統，生物多樣性喪失，每年約造成10兆美元之損失。透過CDP生物多樣性問卷揭露資訊，有助於企業制定投資策略，也利於審視其商業行為對生物多樣性的風險與影響。若忽視對自然生態的依賴與衝擊，恐造成外部成本財務影響與失去利害關係人的信任。

「塑膠」方面，CDP官方統計全球每年生產約4億噸塑膠，回收率卻不到10%。CDP塑膠問卷參考了多項國際揭露框架，如歐盟永續報導準則（ESRS）與GRI 306廢棄物標準，聚焦於揭露企業在塑膠管理的目標與行動，並延伸至塑膠生命周期的處置管理，以推動循環經濟。

針對水、生物多樣性、塑膠議題，建議企業可從以下三大觀點著手：

一、近年國內法規要求強化水資源管理，如《水汙染防治法》與《土壤及地下水汙染整治法》，經濟部水利署發布之「用水回收率行業基準區間指引」，提供企業依循並促進產業節水。CDP問卷不僅看企業如何用水，更關注企業未來應對水風險的韌性與準備程度，建議企業須事先制定具預防與適應性的水資源管理政策。

二、依據CDP生物多樣性問卷題目，建議企業可規劃導入TNFD，並接軌GRI 101等國際揭露準則，制定生物多樣性相關管理政策，涵蓋可衡量目標、強化整體供應鏈之管理等（如對供應商進行評估及管理其對生態的影響）。此外，企業亦可與NGO等外部夥伴合作，強化知識交流與行動力，並持續關注聯合國生物多樣性公約大會相關政策之更新，以回應投資人對自然資本管理的期待。

三、聯合國《全球塑膠公約》草案指出「延伸生產者責任」的重要性，國內法規也逐步強化減塑措施，如環境部提出2030年全面禁用四項塑膠（吸管、飲料杯、塑膠袋、免洗餐具）的目標。因應CDP與全球塑膠管理趨勢，企業應制定塑膠管理策略，包含減量、替代與循環再利用，並設定具體目標（如減塑達30%，優化設計、採用循環可回收材料等），展現對塑膠汙染的管理與永續競爭力。

水資源 自然生態

延伸閱讀

花蓮三民水雉棲地 林保署與玉里鎮公所簽備忘錄

強化管理 環境部7月1日納管塑膠襯墊或泡殼責任業者

外交人員被美拒發簽證 陸控影響參與聯合國工作

竹縣國中教師不當管教狠掐學生遭裁罰 扣押存款後全額追繳

相關新聞

長榮航推BizFam 一站式管理差旅

長榮航空推出BizFam全球企業差旅回饋計畫，透過一站式差旅管理及全球異業合作，讓企業即時查詢員工出差行程及禮遇發放狀況...

會計師看時事／CDP問卷 聚焦氣候變遷三議題

根據碳揭露計畫（Carbon Disclosure Project，CDP）官方統計，2024年近25,000家企業透過...

智慧經營／群翊工業董事長陳安順 共利圓融 跨越挑戰

群翊工業董事長陳安順率領公司從電子業之母的印刷電路板（PCB）跨足半導體設備領域，談到管理核心價值，他點出三大方向，分別...

顯而立見／AI行銷 誠實是關鍵 

很多科幻電影都有AI毀滅世界的情節，我認為真正會毀滅世界的是沒有信任感的社會關係。網路的言論虛假消息充斥。AI之後，如果...

職感心教練／加強創譯能力 完成技術移轉

出國無論是出差或者旅行，萬用轉接頭是必備的配件，才能讓手機、筆電等電子產品「來電」，否則將陷入空有配備卻無用武之地。由於...

台南2月住宅交易量南科及周遭立於不敗 最高增幅2倍

台南市2月住宅價格指數147.82，較1月微幅下降0.08%，但較去年同期則小幅上漲4.24%。全市交易量較前期小幅減少...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。