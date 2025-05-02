會計師看時事／CDP問卷 聚焦氣候變遷三議題

根據碳揭露計畫（Carbon Disclosure Project，CDP）官方統計，2024年近25,000家企業透過填寫CDP問卷揭露氣候資訊，除能檢視自身環境風險與策略，更成為投資人等利害關係人作為永續決策的重要依據。除了原有的氣候、森林和水議題外，2024年CDP將原本列在氣候變遷問卷的「生物多樣性」、水問卷的「塑膠」議題個別獨立出來。

2025年CDP問卷維持設計，僅小幅優化以提升清晰度，便於企業延續填報。近年隨著極端氣候加劇與環境壓力升高，「水」、「生物多樣性」及「塑膠」三項領域日益受國際關注，並以定期舉行大會及制定新公約等方式，成為全球永續發展的新興重要指標。因此，本文將聚焦此三項議題探討其現況、挑戰與可能之解方。

「水」的部分，聯合國指出2030年將出現40%水資源缺口，而全球人類可用水資源僅小於1.2%，面對日益嚴峻的水資源挑戰，企業須管理用水行為，並展現對水安全的承諾。水資源揭露能全面反映企業在取水、排水與耗水等水資源管理上的現況，並評估水相關風險及財務影響。

至於「生物多樣性」，全球超過50%的GDP仰賴自然與生態系統，生物多樣性喪失，每年約造成10兆美元之損失。透過CDP生物多樣性問卷揭露資訊，有助於企業制定投資策略，也利於審視其商業行為對生物多樣性的風險與影響。若忽視對自然生態的依賴與衝擊，恐造成外部成本財務影響與失去利害關係人的信任。

「塑膠」方面，CDP官方統計全球每年生產約4億噸塑膠，回收率卻不到10%。CDP塑膠問卷參考了多項國際揭露框架，如歐盟永續報導準則（ESRS）與GRI 306廢棄物標準，聚焦於揭露企業在塑膠管理的目標與行動，並延伸至塑膠生命周期的處置管理，以推動循環經濟。

針對水、生物多樣性、塑膠議題，建議企業可從以下三大觀點著手：

一、近年國內法規要求強化水資源管理，如《水汙染防治法》與《土壤及地下水汙染整治法》，經濟部水利署發布之「用水回收率行業基準區間指引」，提供企業依循並促進產業節水。CDP問卷不僅看企業如何用水，更關注企業未來應對水風險的韌性與準備程度，建議企業須事先制定具預防與適應性的水資源管理政策。

二、依據CDP生物多樣性問卷題目，建議企業可規劃導入TNFD，並接軌GRI 101等國際揭露準則，制定生物多樣性相關管理政策，涵蓋可衡量目標、強化整體供應鏈之管理等（如對供應商進行評估及管理其對生態的影響）。此外，企業亦可與NGO等外部夥伴合作，強化知識交流與行動力，並持續關注聯合國生物多樣性公約大會相關政策之更新，以回應投資人對自然資本管理的期待。

三、聯合國《全球塑膠公約》草案指出「延伸生產者責任」的重要性，國內法規也逐步強化減塑措施，如環境部提出2030年全面禁用四項塑膠（吸管、飲料杯、塑膠袋、免洗餐具）的目標。因應CDP與全球塑膠管理趨勢，企業應制定塑膠管理策略，包含減量、替代與循環再利用，並設定具體目標（如減塑達30%，優化設計、採用循環可回收材料等），展現對塑膠汙染的管理與永續競爭力。