台南2月住宅交易量南科及周遭立於不敗 最高增幅2倍

台南市2月住宅價格指數147.82，較1月微幅下降0.08%，但較去年同期則小幅上漲4.24%。全市交易量較前期小幅減少8.84%，各行政區間交易量漲跌互見，新市區增幅30.86%最為顯著，更較去年同期增加 2倍，反觀佳里區則較1月下跌62.65%。

地政局指出，本期大廈的價格指數為154.54，透天住宅的價格指數為137.81，與前期相較，大廈價格指數微幅下降0.05%，透天住宅價格指數下降0.15%。在住宅價格指數上，多數行政區較前期微幅下跌，與去年同期相較小幅上漲趨勢，價格出現反轉。

地政局長陳淑美表示，今年2月國內經濟景氣信號分數為37分，與1月相較上漲2分，燈號維持黃紅燈。本期住宅價格指數多數行政區微幅下跌，而交易量方面，全市2月建物移轉棟數1258棟，較1月減少8.84%，整體買賣棟數與去年2月相較大幅衰退15.68%，顯示不動產市場隨著央行發布第7波選擇性信用管制，緊縮不動產貸款資金，市場呈現價跌量縮態勢。

各行政區的住宅價格指數表現上，多數行政區價格指數較前期現微幅下跌，其中以歸仁區的月跌幅最高，較前期下跌0.49%，其次為仁德區、善化區和永康區，月跌幅分別為0.22%、0.09%、0.09%。中西區、新市區、新營區、南科區域以及安南區等地月漲幅分別微幅上漲0.21%、0.17%、0.09%、0.05%以及0.01%。

若與去年同期比較，多數行政區價格指數微幅上升，漲幅最高的前3個行政區依次為中西區7.12%、新市區7%、新營區6.50%。隨著第七波信用管制對於房價的影響逐漸發酵，房市開始回歸剛性需求，市場價格漲勢不再，於部分行政區更出現價格下跌的情況。