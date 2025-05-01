粉紅超跑進香倒數 星宇航空加入「神」助攻行列

粉紅超跑進香倒數，今晚即將從白沙屯拱天宮起轎出發！星宇航空加入「神」助攻行列，進香期間將於現場提供公益結緣服務，更備有兩台「累了請上車」公益巴士，以實際行動支持香燈腳們完成這場心靈與體力的挑戰。

苗栗拱天宮「白沙屯媽祖進香」是台灣一年一度民俗盛事，不僅具有百年以上歷史，每年都吸引數十萬的香燈腳從各地前往參與，今年度更超過32萬人。全程近400公里的徒步進香，是台灣特有的民俗祭儀，也展現台灣人的團結及凝聚力。

星宇航空特別準備了結緣品包括扇子、濕紙巾及瓶裝水等，以及兩台「累了請上車」公益巴士，粉色車身繪有本次亮眼主視覺，將於5月2日至5月11日，每日10：00－16：00於進香隊伍尾端提供服務，讓感到疲憊的香燈腳們可以上車短暫休息，養精蓄銳後繼續完成這趟朝聖之旅。

星宇航空今年除投入參與盛事，更開發白沙屯媽祖聯名套組，包含帆布袋及背心，限量3,000組，於星宇小舖販售，每組售價1,000元，所有收益扣除成本後，將全數捐贈給拱天宮，作為文化傳承基金。

扇子、濕紙巾及瓶裝水等結緣品發放時間及地點如下，將視現場情形調整，如有變動敬請見諒：

5月2日 10:00-16:00 發放地點將依進香路線調整

5月3日 10:00-16:00 雲林縣北港鎮民主路69之1號 (阿瘦皮鞋北港店外)

5月6日、5月7日 10:00-16:00 發放地點將依進香路線調整