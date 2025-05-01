快訊

獨／便當店母女遭騙1200萬…警諷「還活著喔」鬧2命 懲處出爐

日職／古林睿煬首局亂流回穩飆155公里火球 火腿棒打前隊友5局扳平

麻衣切斷王泉仁2年後喊復出 親揭9年婚姻玩完原因

避暑、觀星、親子遊 清境見晴花園度假山莊推出全包式行程

經濟日報／ 記者宋健生/南投即時報導
全台唯一的樓中樓帳篷，非常適合想帶小朋友體驗、又苦無裝備的親子族群。業者提供
全台唯一的樓中樓帳篷，非常適合想帶小朋友體驗、又苦無裝備的親子族群。業者提供

避暑、觀星、親子遊全都包！位於南投清境的「見晴花園度假山莊」，配合2025年南投星空季活動，推出全包式優惠行程，即日起至10月31日，四人同行平日最低只要7,900元，就能享一泊二食住宿及四人觀星活動或合歡山半日遊，還能同時收集台灣觀光一百亮點南投景點抽獎。

南投清境地區是許多國人的避暑勝地，也是東南亞遊客喜愛的旅遊景點，除了夏季涼爽，冬季也能感受到東南亞地區所沒有的溫帶冷冽氣候，更有全台唯一的暗空公園，在天氣晴朗的夏夜，更是大熱門活動。

位在距離青青草原六分鐘車程的見晴花園度假山莊，園區分為民宿區及時下最熱門的豪華露營體驗區，供旅客選擇體驗。融合都鐸式與歐式鄉村風格的建築外觀，坐落在落羽松林間，群山環繞，更可遠眺合歡山及翠峰，住上一晚，短暫遠離城市喧囂煩惱，將所有壓力交付山林，好不舒心。

帳篷區則有各式不同傳統民宿或飯店的體驗，深刻連結山林氣息，同時提供民宿旅館的便利性。更有全台唯一的樓中樓帳篷可供體驗，非常適合想帶小朋友體驗、又苦無裝備的親子族群，園區多樣的房型選擇，即使帶上長輩也無須擔心。

見晴花園度假山莊住房均含早晚餐，晚餐可以吃到清境地區特色擺夷料理，以及選用眾多在地特色食材入菜的台式熱炒，還可以搭配夜間觀星活動，專車帶領旅客前往暗空公園，專業導覽老師帶領之下認識天文星象，感受沐浴在成千上萬繁星中的震撼，永生難忘。

隔天可以搭配合歡山看日出或者半日遊行程，感受一日四季的奇妙體驗。回程伴手禮除了山上好吃的高山蔬菜水果外，也不要錯過帶來滿滿幸福滋味的甜點。

發跡於清境的「Cona’s妮娜巧克力」，有多款融合南投在地食材的得獎巧克力，《紅玉茶巧克力夏威夷果》以在地紅玉茶結合巧克力搭配夏威夷果，尾韻茶香中和了巧克力的甜蜜感，連續多年獲得國際巧克力大獎金銀獎。

另外，《百香果文山包種茶杏仁巧克力》在巧克力中，加入埔里在地百香果及坪林文山包種茶，酸甜平衡中嚐得到文山包種茶清新香氣，也是國際巧克力比賽常勝軍。

位在埔里的「Cona’s妮娜巧克力夢想城堡」，更是南投不可錯過的景點之一，不只有美味巧克力可以品嚐，城堡內免費的歐式宮廷禮服，也非常適合親子同遊變裝，在城堡留下美麗的照片。

2024年8月開幕的人氣景點「日月町」，絕美白色日系風格建築是這半年來網美必去景點，各種可愛的餐車市集，或者在蔦屋咖啡廳欣賞窗外山景，享用美味餐點，都非常適合作為旅程的完美結束。

搭配南投縣政府南投星空季活動，見晴花園度假山莊推出優惠住房專案，平日周一到周四景觀四人房一泊二食(合菜晚餐)加四人觀星行程或合歡山半日遊，原價9,400元，優惠價7,900元，還能享台中高鐵到清境農場接駁來回九折優惠，不開車也能輕鬆暢遊清境。

見晴花園度假山莊坐落在落羽松林間，建築外觀融合都鐸式與歐式鄉村風格。業者提供
見晴花園度假山莊坐落在落羽松林間，建築外觀融合都鐸式與歐式鄉村風格。業者提供
位在埔里的「Cona’s妮娜巧克力夢想城堡」，是南投不可錯過的景點之一。業者提供
位在埔里的「Cona’s妮娜巧克力夢想城堡」，是南投不可錯過的景點之一。業者提供
人氣景點「日月町」，絕美白色日系風格建築是網美必去景點。業者提供
人氣景點「日月町」，絕美白色日系風格建築是網美必去景點。業者提供
專業導覽老師帶領認識天文星象，感受沐浴在成千上萬繁星中的震撼，永生難忘。業者提供
專業導覽老師帶領認識天文星象，感受沐浴在成千上萬繁星中的震撼，永生難忘。業者提供

合歡山 巧克力 清境

延伸閱讀

南投師涉霸凌扯出案外案 同校師爆體罰：學生雙臂捏到瘀青

南投警員打獵遭擊斃 同行兄弟、表哥一度串證下場出爐

南投罷免「去游」二階達標 「罷馬」告急份數也曝光

南投教育回到過去？代課師遭控校內開課收錢補習 不參加就霸凌學生

相關新聞

買氣疲軟！六都4月買賣移轉棟數續重挫 月減逾7%、年減逾26%

住商機構根據六都地政局統計，4月六都買賣移轉棟數合計1萬6,876棟，月減7.3%，年減幅更達26.3%。

影／都美機構看好度假宅需求 礁溪打造美式莊園

看好後疫情時代，國人對休閒度假宅需求提升，都美機構日前推出礁溪區域指標案「水野路路」，董事長曹來春表示，該案基地規劃1,...

不是對美關稅！台灣運輸業更怕這1件事 思考轉型新能源車

「2025商用車大展」今起連4天在台中國際展覽館登場。面對美國關稅衝擊，國內運輸業更怕是ESG、碳焦慮時代來臨，面對碳成...

強化管理 環境部7月1日納管塑膠襯墊或泡殼責任業者

為考量平板包材（含塑膠襯墊、泡殼）責任業者執行實務需求，環境部修正「物品或其包裝容器及其應負回收清除處理責任之業者範圍」...

超貼心！NISSAN 5月推搭配零頭款日付百元新購車優惠

裕日車（2227）代理NISSAN超貼心，懂消費者想買車又想減負擔的心情，5月針對熱門車款NISSAN SENTRA &...

坐落台北大巨蛋生活圈 北市逸仙段地上權案完成簽約

台北市信義區逸仙段三小段國有土地設定地上權案招商，今年3月31日開標，由海悅建設以最高投標權利金11.1億元得標，溢價率...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。