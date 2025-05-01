買氣疲軟！六都4月買賣移轉棟數續重挫 月減逾7%、年減逾26%

住商機構根據六都地政局統計，4月六都買賣移轉棟數合計1萬6,876棟，月減7.3%，年減幅更達26.3%。

大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶分析，原本預期第2季初可延續3月買氣逐漸打底反彈的交易動能，但在買方信心不足，與貸款持續限制下，買氣轉冷趨勢明顯。

根據六都地政局資料，4月六都買賣移轉棟數普遍呈現年減、月減的趨勢；其中，台北市移轉棟數為2,123棟，月減11.6%、年減14.9%；新北市為3,803棟，月增1.8%、年減36.6%；桃園市為3,472棟，月增2.0%、年減6.4%。

4月台中市移轉量為3,206棟，月減21.7%、年減21.3%；台南市為1,768棟，月增14.1%、年減27.2%；高雄市為2,504棟，月減17.3%、年減40.4%。整體而言，六都合計買賣移轉棟數為16,876棟，較上月減少7.3%，較去年同期大減26.3%。

賴志昶分析，國內房市短期內仍受多重因素交錯影響，包括股市震盪、貸款壓力、資金緊縮及報稅壓力，使得國內不分自用、置產或是投資買氣，都持續處於觀望狀態，致使交易量與去年同期相比全面重挫，雖然個別區域如台南出現短期反彈，但研判應僅是個別新案交屋所致，但整體國內房市要有明顯起色，恐怕得等國際經濟趨勢明朗。

住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨指出，在去年9月央行第七波信用管制過後，交易量其實在3月已經悄悄回神，雖然勢必不如去年同期，但也呈現打底之勢，惟市場近期紛擾不斷，目前市況來看，第2季房市恐怕也不容樂觀。