2025商用車展開幕 三大主軸展現商用車不一樣的大未來

商用車界最大年度盛會「2025 CV Show商用車大展」，1日起至4日在台中國際展覽館盛大登場，綜觀業界積極布局未來淨零所該因應的運具變化，今年展會也從產業趨勢著手，彙整三大主軸「ESG新能源車、AI大趨勢、餐飲冷鏈科技」，展現商用車不一樣的大未來。

今天的開幕活動，由代表交通部長出席的公路運輸暨監理司長林福山致詞，除了表達交通部對於運輸業的重視，近年來交通部大力推動的2050淨零關鍵戰略「運具電動化及無碳化」、「低碳運輸網絡」及「推廣綠色貨運」等，都與這次展會的ESG新能源載具主軸契合。

交通部公路局長陳文瑞則以近年來推動運輸業減碳轉型及公路人員培訓等工作，期許透過這個展會讓更多業者了解政府的用心。推動MIT電動車輔導及補助的主管機關經濟部產發署，則由主任秘書陳國軒出席開幕典禮，透過此活動不僅展示推動電動車國產化的成果，也希望讓企業主對MIT新能源載具越來越有信心。

台中市政府交通局長葉昭甫也代表媽媽市長盧秀燕，表達商用車產業及交通運輸業在台中發展的重視。開幕的活動高潮在官員及主協辦單位公會代表剪綵下，為「2025商用車大展」拉開序幕。

台中市公車運量去年高達8,200多萬人次，很多人每天都在搭公車，市府交通局特別將電動公車開進「2025 CV Show商用車大展」，開放民眾上車體驗先進駕駛輔助系統、多元支付驗票機，成為全場人氣爆棚的亮點。

「Transportation→Transformation/運輸→轉變」是這次辦展的核心。展會召集人、也是商用車談發行人張玉穎說，在全球倡議永續及減碳淨的大目標下，商用車正面臨轉型的挑戰。

張玉穎指出，處於轉型過程的商用車產業，或許近期傳統燃油車沒有新車發表，而新能源車尚處於青黃不接的時期，但綜觀國際商用車展會，卻更加積極布局未來淨零所該因應的運具變化，也因此「2025 CV Show」從產業趨勢著手，彙整三大主軸「ESG新能源車、AI大趨勢、餐飲冷鏈科技」。

以ESG新能源車為例，現場不僅有MIT電動車(如：極具市場潛力的鴻華先進Model U)，還首度開闢「低速二三輪專區」，讓歐洲已經行之多年的兩輪三輪無碳載具的多元發展，也能在國內逐步實踐，透過現場展示與試駕體驗，讓商用車主看到載具多元性的轉變。

但，如果只是電動載具，那就小看了主辦單位的用心，現場還展示亞勁電車的無人駕駛電動車；另外，晟威工業發表具有ESG的革命性板架，不僅輕量化降低油耗，更精算降低的碳排放，對運輸頭家來說，未來將可省下可觀的碳成本。

在研討會部分則包含：台中市交通局與目前全球氫燃料電池車輛領先的現代汽車，對談「智慧交通之成效vs.氫能載具的特色」；經濟部產業發展署及工研院邀請受惠於政府補助電動物流車智慧運營專案的中華汽車（2204）及威剛科技（3260），分享「電動物流車示範推動成果 vs. AI應用」。

清華大學永續學院副院長范建得與Mercedes-Benz Truck總監林日尉對談「低碳城市與ESG對商用車的影響」。

AI應用可說是在展會中無所不在，例如獲得國際認證的帷享電子後視鏡，已經將AI技術融合進系統中； 艾達車用電子展出的「四路/八路AI錄影監控系統」，也是AI應用實例。

鴻華先進的車輛設計製造，更是大量採用AI縮短設計與製造的曠日廢時。展會上，台灣冷鏈協會與工研院副執行長陳慧娟聯手談「AI對運輸業影響」，讓工研院分享已經研發並協助物流業應用AI提升物流效能。

「餐飲冷鏈科技展」也是這次商用車大展中一個主題展區，主要是鑑於目前餐飲食品業者除了需要運輸車輛外，如果再提供更多元配套的Total Solution才能滿足業者的需求。

本屆主辦單位之一台灣冷鏈協會，不再僅限提供以冷凍冷藏車為主的展示(此次以冷凍冷藏車展出的包含邰利展出：SCANIA、IMercede-Benz、ISUZU車款，而駿家則以兩部FUSO打造的冷凍冷藏車參展)。

現場還有添利機械工業以專注於冷凍應用工程，業務涵蓋大型低溫冷鏈倉儲、中央食品加工廠、物流碼頭倉儲、自動化倉儲系統(ASRS)建置與超高庫設計等。在冷鏈協會的展區也展示租賃服務，這對餐飲食品業者來說，將更好進行財務規劃。

另外，二三輪體驗區還有大吉汽車、IVECO台灣達利及星洲Taiwan，聯手展出車泊、露營車，甚至是夢幻旗艦移動貴賓室(露營車新概念)，讓會場有畫龍點睛之效；德國MAN則展出榮獲德國設計獎、紅點設計獎、IF設計獎、最佳永續重型卡車獎等國際獎項的~MAN TG重卡，讓人一進展區就感受德國頂級商車的雄壯威武。

原規劃展出目前全球最領先的氫燃料電池巴士韓國Hyundai，直到開展前約一個月，韓國原廠才確認無法趕上展期，但仍透過研討會分享氫燃料電池的優勢，現場以Porter、QT500、STARIA的產品展現商用車領域的實力；福斯商旅則由全球最吸睛的電動商旅ID. Buzz領軍，展出AMAROK、Crafter等，呈現該品牌Van of Life的商旅生活樣貌。