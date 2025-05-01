影／都美機構看好度假宅需求 礁溪打造美式莊園

看好後疫情時代，國人對休閒度假宅需求提升，都美機構日前推出礁溪區域指標案「水野路路」，董事長曹來春表示，該案基地規劃1,076坪、綠覆率面積達2,373坪，成為都會家庭實現遠離塵囂、健康泊旅的第二宅夢想。

曹來春表示，後疫情時代全世界重啟生活新模組，全世界都共同面臨工作模式、社交方式、飲食娛樂到休閒旅遊、房地產規劃及全球產業鏈的重新洗牌，同時也激勵更多人開始思考人與健康及自然的關係，於是「生態居遊與慢遊」已形成全新的休閒養生思潮，並帶動新型態的休閒經濟時代。

曹來春表示，放眼鄰近的日本，可以看到具經濟能力的家庭，通常會到城市近郊再買一幢親近大自然的家，因為身心靈需要平衡，五感需要打開，一個家有兩個窩，一個很都會，一個很休閒、很慢活，人生才健康均衡，養生又養壽。

此外，配合政府「高鐵延伸宜蘭計畫」，礁溪又是位居台北通往宜蘭的首站，未來將形成北宜一日生活圈。加上政府積極推動東部觀光廊帶，宜蘭將成為串聯北台灣與花東的戰略節點，以此為基底，導入國際級度假村規格，結合頂級全齡休閒公設，為住戶創造「工作於都會、療癒在礁溪」的雙城生活體驗。

至於都美機構後續推案規劃，都美機構總經理曹俊傑表示，公司聚焦在都更、危老等領域，目前布局範圍包括北市萬華、大同、士林、北投等區，未來將陸續推出，預計明年將推出北市大同區華陰街改建案，目前在手案量合計共約200億元。

住展雜誌企研室總監暨發言人陳炳辰表示，宜蘭房市多以在地族群購置為主，礁溪稍微因為有些名氣、地利之便、度假用途稍有北部客，但量體也不多，而礁溪在冷熱地段差距大，值得開發的素地也不算太多，新案在去年熱況亦未顯繁盛，而平均行情單價約在接近30萬元，今年另有湯圍溝溫泉公園指標案，開出4字頭價碼，雖也非區域新高，或也讓新案價格逐步站穩3字頭。