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《品味南投－食全食美》年度展售會 新竹大遠百登場

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹即時報導
南投縣政府農業處長蘇瑞祥與新竹大遠百店長徐英哲與青農們合影。業者／提供
南投縣政府農業處長蘇瑞祥與新竹大遠百店長徐英哲與青農們合影。業者／提供

人氣爆棚的南投農特產展售會《品味南投－食全食美》，自1日起一連四天，在新竹大遠百1樓廣場盛大登場。活動集結南投各地最受歡迎的優質農特產品，不僅吃得安心、買得開心，還有超吸睛的滿額贈禮活動，現場消費滿額即可兌換精選在地好禮，今年再加碼送指南宮限量招財銀幣、金幣，數量有限，送完為止。

主辦單位表示，這次展售會精選來自南投各鄉鎮的在地農產，包括高山茶葉、精品咖啡、新鮮蔬果等，呈現產地直送的新鮮美味。現場特別設置「南投茶世界香」茶席區，邀請專業茶藝師現場展演傳統茶藝，帶領民眾沉浸於茶香之中，細細品味南投茶文化的深度與溫度。

展售期間還安排一系列親子同樂的 DIY 體驗活動，首日推出「美人腿派對」風味泡菜手作課程，5月3日與5月4日則是苔球盆栽療癒體驗。每日課程將於14:00與15:30開放體驗，名額有限，歡迎提前報名參加，一起在手作中體驗農藝生活的療癒與樂趣。

此外，民眾凡在現場消費每滿100元即可集1點，滿500元就能兌換南投限定好禮。今年更推出加碼活動，消費滿1,000元即贈指南宮「開運銀幣」、滿1,500元再升級送「開運金幣」，讓消費買得開心又能將好運帶回家。

南投縣政府邀請消費者，即日起至5月4日蒞臨新竹大遠百，一同走進《品味南投－食全食美》展售會，支持在地農業、品味山城風情，把最新鮮的好物與滿滿的祝福一起帶回家。

南投縣政府農業處長蘇瑞祥與新竹大遠百店長徐英哲共同歡慶南投物產展開幕。業者／提供
南投縣政府農業處長蘇瑞祥與新竹大遠百店長徐英哲共同歡慶南投物產展開幕。業者／提供
南投縣政府農業處長蘇瑞祥與新竹大遠百店徐英哲長共同推廣南投好物。業者／提供
南投縣政府農業處長蘇瑞祥與新竹大遠百店徐英哲長共同推廣南投好物。業者／提供

消費 遠百

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