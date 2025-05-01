《品味南投－食全食美》年度展售會 新竹大遠百登場

人氣爆棚的南投農特產展售會《品味南投－食全食美》，自1日起一連四天，在新竹大遠百1樓廣場盛大登場。活動集結南投各地最受歡迎的優質農特產品，不僅吃得安心、買得開心，還有超吸睛的滿額贈禮活動，現場消費滿額即可兌換精選在地好禮，今年再加碼送指南宮限量招財銀幣、金幣，數量有限，送完為止。

主辦單位表示，這次展售會精選來自南投各鄉鎮的在地農產，包括高山茶葉、精品咖啡、新鮮蔬果等，呈現產地直送的新鮮美味。現場特別設置「南投茶世界香」茶席區，邀請專業茶藝師現場展演傳統茶藝，帶領民眾沉浸於茶香之中，細細品味南投茶文化的深度與溫度。

展售期間還安排一系列親子同樂的 DIY 體驗活動，首日推出「美人腿派對」風味泡菜手作課程，5月3日與5月4日則是苔球盆栽療癒體驗。每日課程將於14:00與15:30開放體驗，名額有限，歡迎提前報名參加，一起在手作中體驗農藝生活的療癒與樂趣。

此外，民眾凡在現場消費每滿100元即可集1點，滿500元就能兌換南投限定好禮。今年更推出加碼活動，消費滿1,000元即贈指南宮「開運銀幣」、滿1,500元再升級送「開運金幣」，讓消費買得開心又能將好運帶回家。