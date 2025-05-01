易威子公司液態口服尿崩症改良藥 向美FDA提出上市申請

易威（1799）1日公告，子公司美國Tulex Pharmaceuticals與合作夥伴共同開發的505(b)(2)液態口服治療尿崩症藥物TLX-041，已向美國食品藥物管理局（FDA）提出新劑型新藥查驗登記申請（NDA），未來有機會搶攻逾21億元國際藥物市場商機。

易威公告指出，TLX-041是一項505(b)(2)改良劑型新藥，為液態口服治療尿崩症藥品，目前已完成申請美國新藥藥證所需之研發階段。

易威表示，TLX-041是目前唯一獲FDA批准的去氨加壓素口服液製劑，能提供小劑量、精確且可調整的劑量，滿足兒科患者的治療需求。根據市場研究專業統計機構IQVIA data資料庫統計，此種治療尿崩症藥品2024年市場之銷售金額超過6,800萬美元（約新台幣21.8億元）。

這項藥品是由Tulex Pharmaceuticals與美國那斯達克上市公司Eton Pharmaceuticals共同開發，Eton公司是一家專精於罕見疾病的505(b)(2)新劑型新藥開發與銷售之藥廠，目前有數種新藥已獲得FDA藥證，產品線中除了創新的新劑型藥物外，也有數種為利基型藥物，即目前市場廣大但尚未正式獲得美國FDA認證的藥物。

易威公告指出，Tulex Pharmaceuticals與Eton Pharmaceuticals的合作，是由由Tulex負責藥物劑型之開發及生產， Eton將支付藥物開發過程中產生之費用，並負責藥證申請同時取得產品除亞洲地區外上市市場銷售權。

易威表示，Tulex除了在研發過程可收取里程碑付款外，後續並得分享一定比例的產品利潤及亞洲地區上市市場銷售權。