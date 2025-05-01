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不是對美關稅！台灣運輸業更怕這1件事 思考轉型新能源車
「2025商用車大展」今起連4天在台中國際展覽館登場。面對美國關稅衝擊，國內運輸業更怕是ESG、碳焦慮時代來臨，面對碳成本、填碳報表將失去競爭力，今年展方邀集政府單位與全台業者、車隊頭家齊聚一堂，提升運輸業競爭力。
「2025商用車大展」今年在淨零轉型、運輸樣貌劇變的浪潮下，以「ESG新能源車」、「AI智慧運輸」、「餐飲冷鏈科技」三大主軸切入，聚焦業界最迫切的轉型挑戰與趨勢。
展會召集人、商用車談發行人張玉穎說，美國關稅對運輸業產生衝擊，由於運輸業長期沒有漲車價，一旦進出口的量轉為保守，對消費也會退縮，但業者面臨ESG壓力，必須考量未來轉型為新能源車、更節能減碳，不然未來面對碳成本、填碳報表將失去競爭力，尤其像台積電等大廠會要求溫室氣體範疇3配合的運輸業者填具減碳報表，因此今年邀請交通部等制定政策、協助業者減碳單位，盼能提升業者的競爭力。
今天的開幕活動，交通部公共運輸及監理司長林福山致詞時表示，交通部重視運輸業，近年來主力推動2050淨零關鍵戰略中「運具電動化及無碳化」、「低碳運輸網絡」及「推廣綠色貨運」等，都與這次展會的ESG新能源載具主軸契合。
交通部公路局長陳文瑞表示，近年來公路局推動運輸業減碳轉型，以及公路人員培訓等，期許透過展會讓更多業者了解政府的用心。
經濟部產發署主任秘書陳國軒說明，經濟部產發署為推動MIT電動車輔導及補助的主管機關，透過此活動展示推動電動車國產化的成果，也盼企業主對MIT新能源載具越來越有信心。
台中市交通局長葉昭甫說，他代表市長盧秀燕，表達商用車產業及交通運輸業在台中發展的重視。
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