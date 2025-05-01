快訊

暗示參選總統？南韓代理總統韓悳洙請辭：將承擔更重大的責任

律師看貴婦奈奈逃亡後返台 指「她」從通緝起已在坐牢

柯建銘斷杖砸人 徐巧芯告發傷害出庭作證：未道歉就沒有和解可能性

強化管理 環境部7月1日納管塑膠襯墊或泡殼責任業者

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導

為考量平板包材（含塑膠襯墊、泡殼）責任業者執行實務需求，環境部修正「物品或其包裝容器及其應負回收清除處理責任之業者範圍」公告事項第十二項。環境部提醒，新規定將於今年7月1日開始實施塑膠襯墊及泡殼責任業者辦理登記、申報及繳費作業。

環境部表示，這次修正主要係考量相關責任業者配套措施處理實務需求，並協助業者完成必要調整，經評估後訂定登記、申報及繳費作業的實施日期，其餘條文未修正。

塑膠襯墊或泡殼的製造業者或輸入業者、進口商品中夾帶塑膠襯墊或泡殼的輸入業者，自今年7月1日起，均應按《應回收廢棄物責任業者管理辦法》相關規定，辦理責任業者登記、申報及繳費，確保民眾消費使用所產生之廢棄塑膠平板包材能有效回收再利用。

為協助新納管業者熟悉如何申報營業量及繳納回收清除處理費用，環境部資源循環署已規劃於5至7月於北中南辦理多場次說明會。會議資訊將於「環境部資源循環署全球資訊網」及「應回收廢棄物營業量申報系統」網站公布，屆時請業者踴躍參與。

平板 廢棄物 製造業

延伸閱讀

桃園地檢署檢察官王念珩守護國土 查緝成果卓然獲表揚

廢棄物入侵桃園觀音保安林 保七警逮2嫌

所託非人？ 水電行老闆委託清運業者處理廢棄物吃上官司

惡質！上百車廢棄物倒宜蘭 宜檢起訴20名環保蟑螂、沒收2千萬

相關新聞

不是對美關稅！台灣運輸業更怕這1件事 思考轉型新能源車

「2025商用車大展」今起連4天在台中國際展覽館登場。面對美國關稅衝擊，國內運輸業更怕是ESG、碳焦慮時代來臨，面對碳成...

強化管理 環境部7月1日納管塑膠襯墊或泡殼責任業者

為考量平板包材（含塑膠襯墊、泡殼）責任業者執行實務需求，環境部修正「物品或其包裝容器及其應負回收清除處理責任之業者範圍」...

超貼心！NISSAN 5月推搭配零頭款日付百元新購車優惠

裕日車（2227）代理NISSAN超貼心，懂消費者想買車又想減負擔的心情，5月針對熱門車款NISSAN SENTRA &...

坐落台北大巨蛋生活圈 北市逸仙段地上權案完成簽約

台北市信義區逸仙段三小段國有土地設定地上權案招商，今年3月31日開標，由海悅建設以最高投標權利金11.1億元得標，溢價率...

搶好康！TOYOTA 推5月買車「一起響樂」

消費者有福！車廠衝買氣，5月買車推出限量優惠，想買車的消費者動作要快。TOYOTA台灣總代理和泰汽車為感謝消費者長久以來...

建華海運首度加入「海員新星培育計畫」 5月1日起開始報名

為推動我國航運產業發展及培育優秀海事人才，交通部航港局自2022年起攜手社會團體、航商及海事校院，共同合作推出「海員新星...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。