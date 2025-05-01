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超貼心！NISSAN5月推搭配零頭款日付百元新購車優惠

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
NISSAN SENTRA & KICKS「超值安心版」限量百台68.8萬元，搭配零頭款日付百元優惠貸款方案 輕鬆入主NISSAN人氣車款。裕日車提供
NISSAN SENTRA & KICKS「超值安心版」限量百台68.8萬元，搭配零頭款日付百元優惠貸款方案 輕鬆入主NISSAN人氣車款。裕日車提供

裕日車（2227）代理NISSNA超貼心，懂消費者想買車又想減負擔的心情，5月針對熱門車款NISSAN SENTRA & KICKS推出「超值安心版」限量百台68.8萬元優惠價格外，還搭配零頭款日付百元優惠貸款方案，讓喜歡NISSAN消費者 輕鬆入主人氣車款。

裕日車表示，減輕消費者購車的資金壓力，NISSAN超值相挺，自即日起推出超人氣車款SENTRA & KICKS 「超值安心版」，包含原建議售價73.5萬元的ALL NEW SENTRA尊爵版及76.5萬元的KICKS卓越版，各限量100台超值安心價68.8萬元，再加碼「零頭款、日付100元起」優惠貸款方案，不論是校園職場新鮮人或資深NISSAN車迷，都能夠輕鬆無壓力入主人氣優質車款，體驗最超值安心的配備與價格，輕鬆啟動人生新階段。

ALL NEW SENTRA兼具嶄新野性外型與豪華房車質感，油耗表現、主被動安全及外型顏值深獲車主支持與肯定，搭載PFCW超視距車輛追撞警示系統及EMPA油門誤踩緊急輔助系統，油耗表現達17.7km/L水準，搭配帥氣外型、智行安全及質感內裝，帶給車主內外兼備與的全新移動感受。

KICKS自2019年上市以來，「外型、安全、便利、動力」四大產品優勢廣受消費者認同與喜愛，成為國產跨界休旅車首選，更領先同級車款首獲TNCAP五星安全認證，動感靈活的設計展現充滿活力與無拘束的生活態度，結合NIM智行科技與標配AVM 360度環景影像監控系統及 PFCW 超視距車輛追撞警示系統，為車主帶來全方位安全守護與自信駕馭體驗。

NISSAN自即日起推出SENTRA & KICKS 「超值版」各限量100台，震撼優惠價68.8萬元，再加碼「零頭款、日付100元起」優惠貸款方案，同時提供超高C/P值優質車款及超彈性分期購車方案， NISSAN誠摯邀請消費者蒞臨全國NISSAN展示中心親身體驗人氣車款ALL NEW SENTRA與KICKS產品魅力，輕鬆實現擁車夢想。

Nissan 壓力 消費 裕日車

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