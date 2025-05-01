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坐落台北大巨蛋生活圈 北市逸仙段地上權案完成簽約

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
台北市信義區逸仙段三小段國有土地設定地上權案，已完成簽約。圖／北市財政局提供
台北市信義區逸仙段三小段國有土地設定地上權案，已完成簽約。圖／北市財政局提供

台北市信義區逸仙段三小段國有土地設定地上權案招商，今年3月31日開標，由海悅建設以最高投標權利金11.1億元得標，溢價率68%。北市財政局今上午表示，簽約作業昨天已順利完成。

財政局長胡曉嵐表示，此案基地位於信義區仁愛路精華地段，自113年台北大巨蛋啟用並迎來首場賽事以來，隨著大型活動陸續登場，周邊人潮湧現，且捷運國父紀念館站月均進出站人次較去年同期增加，顯見區域發展動能強勁可期；因基地坐落於大巨蛋生活圈，相信未來能與大巨蛋經濟產生加乘效果，共同帶動台北市經濟發展。

北市財政局指出，此案基地面積972平方公尺、地上權年期70年，基地周邊環繞辦公大樓、大型購物中心、政府機構及大眾交通設施，具備完善生活機能及卓越區位條件。透過地上權方式開發，估計民間投資金額可達17.85億元，可有效結合公私資源優勢，促進都市發展、提升土地開發效益，為民眾帶來便捷優質的生活環境。

台北市信義區逸仙段三小段國有土地設定地上權案，已完成簽約。圖／北市財政局提供
台北市信義區逸仙段三小段國有土地設定地上權案，已完成簽約。圖／北市財政局提供

地上權 大巨蛋 溢價

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