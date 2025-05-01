坐落台北大巨蛋生活圈 北市逸仙段地上權案完成簽約

台北市信義區逸仙段三小段國有土地設定地上權案招商，今年3月31日開標，由海悅建設以最高投標權利金11.1億元得標，溢價率68%。北市財政局今上午表示，簽約作業昨天已順利完成。

財政局長胡曉嵐表示，此案基地位於信義區仁愛路精華地段，自113年台北大巨蛋啟用並迎來首場賽事以來，隨著大型活動陸續登場，周邊人潮湧現，且捷運國父紀念館站月均進出站人次較去年同期增加，顯見區域發展動能強勁可期；因基地坐落於大巨蛋生活圈，相信未來能與大巨蛋經濟產生加乘效果，共同帶動台北市經濟發展。