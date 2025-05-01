搶好康！TOYOTA 推5月買車「一起響樂」

消費者有福！車廠衝買氣，5月買車推出限量優惠，想買車的消費者動作要快。TOYOTA台灣總代理和泰汽車為感謝消費者長久以來的支持，於5月推出限量「一起響樂」優惠活動。

TOYOTA本月入主RAV4、COROLLA ALTIS、YARiS CROSS、TOWN ACE、VIOS，就送原價19,800元超高音質的JBL PartyBox On-the-Go Essential可攜式派對喇叭，再享最高80萬0利率。

和泰汽車集團分析，許多的消費者對於音質的要求愈來愈高，這次選擇的JBL PartyBox On-The-Go Essential（PartyBox On-The-Go Essential)原價達新台幣19,800元，擁有100瓦JBL Pro Sound，音質清晰飽滿，高音通透、低頻震撼，搭配Bass Boost功能，音場表現更具層次。內建多模式燈光秀可隨節奏變化，打造沉浸式派對氛圍。除了音響以外，還附兩支無線麥克風，無論是伴奏還是歡唱卡拉OK，讓您隨時都能開啟歡樂時光。

此外，5月的活動除贈送超高音質的「JBL PartyBox On-The-Go Essential可攜式派對喇叭」外，考量到消費者的購車壓力，本月入主指定車款可享最高80萬高額0利率註2分期優惠，如果舊車交由TOYOTA認證中古車鑑價，即可獲得全家便利商店經典美式咖啡一杯兌換卡；完成收購者，即可獲得周周抽「Dyson 輕量無線吸塵器」。