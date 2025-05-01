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建華海運首度加入「海員新星培育計畫」 5月1日起開始報名

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

為推動我國航運產業發展及培育優秀海事人才，交通部航港局自2022年起攜手社會團體、航商及海事校院，共同合作推出「海員新星培育計畫」，2025年將持續辦理「海員新星培育計畫」，於5 月1 日正式啟動，申請截止日期至5月31日，六大航商聯手打造海員夢之隊，國籍航商建華海運也響應本計畫，於今年度首度加入行列，航港局表示感謝，並歡迎有志於海員職涯的青年學子們踴躍申請。

航港局表示，今年「海員新星培育計畫」持續與長榮海運、陽明海運、萬海航運、裕民航運、中鋼運通等航商合作提供獎助名額，並特別歡迎建華海運於今年首次加入，共同投入我國船員培育的行列，助力我國年輕學子實現航海夢想。本計畫結合博幼基金會資源，特別關懷偏鄉弱勢學生及結合國內海事校院教學資源，協助更多青年順利踏上航海之路，掌舵人生藍圖。

航港局表示，「海員新星培育計畫」提供就學至就業一條龍輔導；除學雜費、住宿費外，更加碼生活津貼，每年補助最高可領10萬到18萬元。計畫推動至今已有近百名學生參與，不僅減輕求學上的經濟負擔，亦協助學生對未來職涯目標更加明確，同時為我國航運產業儲備堅實人才。

除此之外，航港局也積極擴展海事人才培育範圍，為因應我國海洋觀光需求成長、離岸風電產業發展迅速及國內線船員高齡化等趨勢，特別強化國內線海運人才的培育。透過國內航線經營業者招募有意向之民眾，由航港局補助乙級船員訓練費用方式，吸引年輕學子加入航運產業，促進國內航線的經營與發展。

職涯 航線 陽明海運

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