易遊網統計2025策略性消費躍主流

全台最大一站式旅遊平台易遊網(ezTravel)總經理陳志豪運用大數據解析2025旅遊消費新趨勢，2025年十大潛力航點韓國占5席，日本依舊是人氣國家；美國總統川普的關稅戰對於團客的影響較大，個人旅遊目前影響較小，2025年易遊網「雙軸布局」策略，Y世代核心客群仍為品牌穩定主力，而Z世代客群成長快速、消費潛力後勢看漲。

陳志豪分析，解封之後國人瘋出國，旅遊需求強勁，易遊網業績在2024年營運成績再創歷史新高，全球機票、全球訂房與團體旅遊三大業務全線飆升：個人機票(FIT)銷售突破250萬航段、全球訂房營業額超過60億元，穩居全台最會賣機票、訂房量最大的旅遊平台；團體旅遊則繳出營收翻倍成長的亮眼成績。

易遊網總經理陳志豪指出，2025年台灣旅遊市場展現出高自主性的消費現象，從易遊網數據觀察，個人機票(FIT)的成長幅度是團體旅遊的一倍，顯示自由行需求更加旺盛且主導市場趨勢。」反映在消費行為上，越來越多旅客採取「零件型購買」模式，依個人需求自由組合航班、住宿與行程，旅遊方式更具彈性與自主性；同時，一人獨旅的比例也逐年上升，顯示消費者更重視個人化、深度化的旅遊體驗。

消費態度上則從報復性消費轉向策略性消費，根據易遊網機票銷售數據觀察，2024年台灣旅客平均出國次數已從2023年的1.87次成長至2.1次，然而年均花費卻下降近4千元，顯示消費者對價格的敏感度逐漸提升，精打細算、理性規劃的策略型消費已為常態，除了等待促銷機會再出手外，亦會錯開旅遊尖峰期出遊，以追求更高性價比與更好的旅遊品質，呈現出「花得更聰明、玩得更深度」的走向。

易遊網進一步從2025年第一季機票銷售數據出發，預測未來潛力航點趨勢，掌握下一波消費熱點與旅遊動能。數據顯示，具成長潛能的十大航點依序為濟州島、清州、釜山、大邱、高松、沖繩、首爾、巴黎、米蘭與慕尼黑，其中韓國狂佔5席，顯示韓國熱度持續升溫。除了相較日本更具價格優勢外，韓流文化帶動的觀光效應亦成關鍵推力，朝聖熱門韓劇景點與K-POP熱潮強化旅遊誘因，吸引大量年輕族群關注。

陳志豪認為整體而言，票價競爭力與文化吸引力雙重加乘，使韓國成為短期內最具成長潛力的市場之一，旅遊需求可望持續擴大。

陳志豪進一步指出，團體旅遊市場中，旅客參團偏好也有轉變趨勢，從過去以一線大城為主的路線，逐漸轉向深度探索與個人化體驗。日韓旅遊喜好從大城市移轉至四國、日本東北、濟州島等卻富有文化深度的二線城市；歐洲長程旅遊趨勢由「多國串連」轉為「單國深度」的深度慢旅，其中瑞士、義大利與法國的單國旅行最受歡迎。同時，旅客對異國氛圍的渴望日益提升，土耳其、摩洛哥、埃及等異域國度因風格強烈與獨特文化而快速竄紅。此外，小眾特殊主題行程熱度上升，如西班牙朝聖之路、義大利小鎮探秘、印度瑜珈體驗等，此種「意義導向路線」讓旅遊成為個人追尋。