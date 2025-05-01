房市基本盤亮警訊！使照、新生兒赫見「死亡交叉」 這都最嚴重

長期以來，住宅的剛性需求被視為支撐房市穩定成長的關鍵力量，不過，好時價發布警訊指出，觀察近年各縣市住宅類的使用執照核發宅數、新生兒出生人數，發現2024年出現前所未見的「死亡交叉」的現象。

好時價指出，使照代表住宅新供給數量，新生兒代表需求，使照超越新生人口，市場未來將出現結構性變化。

根據好時價統計，全國住宅使用執照宅數在2024年達到13萬7,707戶，首次超越全國新生兒數量13萬4,856人。

觀察六都，2016至2024年間，住宅使用執照核發宅數呈現向上趨勢，特別是近兩年更呈現大幅成長。

以2024年而言，六都中住宅類使用執照核發宅數最多的前三名依序為台中市、桃園市及新北市，數量分別為2.6萬宅、2.3萬宅及1.9萬宅。

其中台中市較2016年大幅成長113%，高雄市使用執照宅數創新高，達18,050宅，較2016年成長114%，顯現台中市及高雄市的新房屋供給數量大幅攀升。

然而，同一期間六都新生兒人數卻持續下降，以新北市為例，新生兒人口從3.4萬人降至1.6萬人，減少超過五成，為六都減幅最大者。

進一步比較六都各自住宅執照核發戶數與新生兒人口數，台中市住宅類使用執照核發戶數，幾乎為新生兒人數1.6萬人的1.6倍，居六都之冠，需留意市場賣壓狀況。

好時價指出，六都出生率持續下降，儘管透過外來人口遷入彌補了各地人口減少的缺口，但人口結構逐漸老化與新生兒持續銳減，已讓未來空屋與閒置住宅的風險逐步升高。

好時價分析，過去認為增加住宅供給可壓低房價，但台灣房市未見成效，新案價格屢創新高，帶動中古屋價格上升。

除桃園市以外，六都房價所得比皆超過10倍，遠高於6倍的合理負擔。