高鐵治理成果再創佳績 連8年獲公司治理評鑑前5%

台灣高鐵公司今年連續第8年獲評選上市公司排名前5%之績優企業，並7度蟬聯「市值100億元以上之非金融電子類」上市櫃公司排名前10%。台灣高鐵公司董事長鄭光遠表示，未來更將積極帶領全體主管、同仁持續落實各項企業永續之治理措施，讓台灣高鐵不僅持續為旅客創造更加優質、安全、舒適的旅運服務，更積極實踐企業社會責任，朝向成為「引領進步、創造美好的生活平台」之企業願景不斷邁進。

台灣高鐵公司自2016年掛牌上市以來即積極參與公司治理評鑑，希望透過外部檢視機制有效落實誠信經營，同時致力將ESG（環境、社會、治理）納入公司營運規劃，以實踐「永續運輸」理念。2024年啟動左營基地「第二車輛檢修廠」興建工程，將打造台灣高鐵公司第一棟擁有綠建築認證的維修廠房。同年推出新款QR Code紙票，可大幅節省紙票感應過閘耗電量；在車上服務方面，也推動服務品減塑，頭靠墊、紙杯蓋均更換為環保材質，將ESG精神落實於各項服務細節中。

台灣高鐵公司推動企業永續經營成果亦獲國際肯定，今年第三度獲國際調研機構「企業騎士」（Corporate Knights）評選為2025「全球百大永續企業排行榜」(Global 100 most sustainable corporations in the world)第5名，更在「運輸及交通產業組」以及「交通基礎設施產業」領域中，均榮獲第一名，於低碳、環保、永續、供應鏈管理等各項評比指標上領先。

台灣高鐵肩負國家骨幹運輸與社會經濟發展的重責，將秉持企業永續精神，持續落實誠信經營、強化公司治理、善盡企業社會責任，希望透過ESG的落實，不僅提供旅客安全、優質及創新的旅運服務，更持續引領台灣邁向更加進步、美好的新生活。台灣高鐵公司也將從環境永續、實踐ESG理念與提升經營效益之各項指標中，尋求創新的經營模式，積極發揮「綠色運具」的優勢，提升能源使用效率與環境永續競爭力，為台灣民眾串聯起「一日生活圈」的便利生活，為維繫台灣社會經濟發展恪盡心力。