東生華雙喜報！獲公司治理評鑑前5%肯定 藥品進軍澳門

東生華（8432）1日表示，在最新公布之第11屆上櫃公司治理評鑑中，榮獲前5%殊榮，全台僅39家上櫃公司入列，展現公司在董事會治理、資訊透明及永續實踐等多面向的高度表現，治理績效再獲主管機關與市場肯定。

在營運成果方面，東生華2024年合併營收、營業利益與每股純益（EPS）皆較前期顯著成長，反映核心事業體質穩健，同時受惠於新產品上市與產品組合優化，整體營運動能持續上升。值得一提的是，用於治療類風濕性關節炎與骨關節炎的藥品Lonine 已於4月底順利在澳門上市並完成出貨，為海外市場拓展再添穩健一步。

近年東生華亦完成數項重要合作，拓展新科別藥品與檢測產品線，包含取得乾眼症創新噴劑 Tyrvaya 台灣上市許可，預計今年正式導入市場。

東生華與韓國檢測公司簽署代理協議，引進新一代癌症檢測產品；並與西班牙製藥企業簽約，獲得骨關節科新品項的台灣獨家銷售權，持續開展自費與專科市場的新藥策略布局。

除公司治理與營運成果外，東生華亦積極落實企業社會責任，持續推動在地公益與環境永續行動。今年邁入第2年的石虎米契作計畫，透過與在地農民合作，守護瀕危原生物種台灣石虎的棲地，同步攜手老五老基金會推動義賣活動，並將全數義賣所得回饋基金會，支持行動物資車計畫，深入全台偏鄉關懷高齡與行動不便長者，透過定期配送生活物資與陪伴互動，提供心理支持與實質照護。自前年啟動以來，服務已遍及全台九個城市，今年計畫亦將持續擴大服務範圍與志工參與，成為企業參與社區照護的永續典範。

展望未來，東生華將持續深化公司治理架構，推動營運與產品開發並進策略，同時強化ESG與公益實踐，以穩健步伐邁向永續企業目標，致力實現股東價值與社會價值的雙重成長。