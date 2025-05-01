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公司治理評鑑／遠傳 獲最高榮譽

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北報導
遠傳連續11年榮登公司治理評鑑前5%。遠傳／提供
遠傳連續11年榮登公司治理評鑑前5%。遠傳／提供

臺灣證券交易所公布第11屆公司治理評鑑結果，遠傳（4904）再度蟬聯前5%最高榮譽，從全台1,754家上市櫃公司中脫穎而出，連續11年穩居頂尖行列，成為極少數連年獲此殊榮的企業之一。

遠傳總經理井琪表示，遠傳在徐旭東董事長及董事會全力支持下，精進公司治理、實踐永續承諾，持續推動淨零數位轉型，同時兼顧經營績效及永續發展。此次連續11年蟬聯入選公司治理評鑑前5%、在逾千家上市櫃企業中名列前茅，是對全體同仁莫大的鼓舞與肯定。遠傳也將一本初心，繼續為股東、客戶、消費者、供應商夥伴、員工創造最大價值，邁向社會共榮、共好。

臺灣證券交易所公司治理評鑑共計1,754家上市櫃公司（上市公司976家，上櫃公司778家）參與，依據得分劃分為七個級距，遠傳榮登前5%者之列，為評鑑中最高等級，全台企業連續11年都入選前5%，包含遠傳在內僅七家。

遠傳強調，長期深耕永續經營，備受國內外肯定。連續六年入選競爭最激烈的「道瓊永續世界指數（DJSI World）」，並連續兩年蟬聯全球電信業第一，其中逾六成評選指標都居產業之首，展現國際級永續企業地位。公司治理評鑑係參考國際經濟合作暨發展組織（OECD）公司治理六大原則進行設計，並隨時代趨勢調整評鑑面向，鼓勵企業落實治理透明、永續經營。

此外，遠傳七度榮獲「台灣企業永續獎（TCSA）」十大永續典範企業獎，總獲獎數高居全台之冠；同時獲《天下雜誌》「天下永續公民獎」電信業冠軍，展現全方位ESG領導力。另外，遠傳推動數位與淨零雙軸轉型成果卓著，去年底也獲ESG世界公民數位治理基金會與CIO Taiwan合頒「2024金恆獎」金獎肯定。

氣候行動上，遠傳連四年取得CDP「供應商議合評等」領導級A級，為全台唯一達此成就電信業者，並完成全台首本經第三方確信的供應鏈管理報告書。在落實低碳營運上，遠傳內湖總部2024年也新取得台灣綠建築標章「鑽石級」與「建築能效1+級」認證，成為國內首家以既有廠辦建築獲綠建築雙認證的電信業者。子公司新世紀資通去年榮獲「節能標竿獎」銀獎及「台北市零碳標竿獎」典範獎肯定，展現集團永續實踐的堅定承諾。

遠傳強調，將持續強化公司治理，以深化永續經營作為企業核心價值，以具體行動落實企業社會責任，朝淨零目標穩健邁進，為台灣產業及社會持續創造正向影響力。

永續 綠建築 電信業

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