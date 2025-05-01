公司治理評鑑／台灣大 連11年殊榮

台灣大哥大（3045）今年再度名列台灣證券交易所第11屆「公司治理評鑑」前5%，成為全台僅七家連續11年蟬聯此最高榮譽的企業之一，展現長期穩健治理、卓越永續績效與AI治理創新力。

本屆評鑑中，「推動永續發展」構面權重提升至歷年新高，台灣大以永續治理為核心，率先施行董事會獨立董事過半，善盡監督之責，將永續發展委員會提升為董事會層級，確保永續策略納入最高決策架構，全面深化治理韌性，為股東、用戶及八大利害關係人創造最大價值，永續共好。

台灣大長期深耕永續，2017年底啟動「2030心大願景計畫」，2022年升級為「2035心大願景計畫2.0」，帶領全體高階主管與員工設定永續KPI，推動54項ESG目標，回應聯合國永續發展目標(SDGs)。連續八年入選《S&P Global永續年鑑》全球前5%，為台灣電信業入選次數最多的企業。並致力於2030年實現交通載具100%電動化、2040年100%使用再生能源，2050年達成淨零碳排。

台灣大推動AI治理與創新，全面落實普惠AI。對內，AI應用於營運效率優化、資安防護、減碳管理與供應鏈永續，實現企業價值與社會責任雙軌並進。對外，AI廣泛運用於反詐騙偵測、節能減碳等多元領域，其中，台灣大「反詐戰警」服務，累計偵測3.1億可疑網域、協助300家企業攔阻詐騙。

台灣大重視公司治理，董事會具備多元專業背景，九席董事中有五席獨立董事，展現決策透明與獨立性。公司領先業界，將「永續發展委員會」提升為董事會層級，由董事長及全體獨立董事共同組成。設立「創新管理委員會」，由董事長親自領軍，推動跨域交流與組織創新。

台灣大積極落實環境永續，2022年加入RE100，承諾2040年100%使用再生能源、2050年達到淨零排放。IDC雲端機房2024年已全面實現100%再生能源使用，提前達標。2023年合併台灣之星後，每年減少1-2億度用電，減碳量達5.1萬噸到10.2萬噸。

永續治理的社會面向，台灣大關注員工福祉與社會共好。致力員工健康與幸福職場，連續10年舉辦MySports員工線上運動會，推動混合工作模式，提供優於法令的福利制度，員工滿意度達84%。公司關懷弱勢、推動教育與文化發展，攜手八大利害關係人共創永續共好。連續八年入選DJSI世界指數、八度入選《S&P Global永續年鑑》，獲國際肯定為最受尊崇企業，持續引領產業提升社會價值。