公司治理評鑑／中華電 四面向績優

台灣證券交易所公布2024年公司治理評鑑結果，中華電信（2412）今年再度以優異的公司治理成績，第十度蟬聯上市公司Top 5%之殊榮。此外，在「市值100億元以上之電子類」上市櫃公司中，同樣獲得評鑑結果名列前10%之最佳成績， 追求卓越公司治理及永續發展表現備受肯定。

中華電信在公司治理的各個面向，包括「維護股東權益及平等對待股東」、「強化董事會結構與運作」、「提升資訊透明度」、「推動永續發展」等，持續展現優異的成績。

特別在提升資訊透明度方面，董事會決議主動自願在年報揭露董事之個別酬金，並在股東常會向股東進行報告，以促進董事酬金資訊透明化與合理訂定，並保障股東權益；在推動永續發展方面，中華電信不僅將高階經理人薪資報酬與ESG相關績效評估連結，連結比率更逐年增加，2024年已提升至25%，藉此強化高階主管對於ESG相關策略及行動方案的承諾，充分展現公司達成既定ESG目標的決心。

回顧2024年，中華電信除了追求符合公司治理評鑑各項指標外，對ESG永續發展的各個面向有著更高的自我要求。以中、英文版方式，發布台灣電信業首本自然相關財務揭露（TNFD）報告書，依循治理、策略、風險管理、指標四大架構，國內及國外利害關係人皆能清楚瞭解公司面對自然相關風險之評估與因應。

通過SBTi溫室氣體淨零目標驗證，相較於國際推動之2050年淨零目標，中華電信承諾在2045年超前五年提前達陣；加入EV100全球交通載具電動化倡議，為國內第一家加入的電信業者，具體承諾於2030年前達成100%工程公務交通載具電動化的目標，與國際標竿企業共同為地球環境永續貢獻心力。

中華電信在ESG各方面表現也備受國際肯定，蟬聯道瓊永續指數（DJSI）世界成分股（DJSI-World）；獲Newsweek評選為「2024全球最值得信賴企業」，是台灣唯一入榜的電信業者，並在全球11家入榜電信業者中名列前茅；榮登TIME雜誌2024年「全球500大永續企業榜」，獲選為TOP 2%永續企業，勇奪亞太地區電信業第一名，更在The Asset ESG Corporate Award 評比中再次榮獲最高榮譽玉璽獎JadeAward，是唯一蟬聯四屆最高榮譽之台灣獲獎企業。中華電信秉持只有卓越公司治理才有企業永續的信念，未來將持續以最高標準落實公司治理，不斷精進相關制度與作為，持續為員工、股東與社會創造最大價值。