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美西線運價逆勢漲6%

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北報導

中國大陸五一長假登場，最新一期上海集裝箱出口（SCFI）運價指數於昨（30）日提前出爐，大陸出口到北美貨量急降，運價則是逆勢上漲，其中遠東到美西漲幅6.11%表現較佳。法人分析，以目前運價走勢，長榮 （2603）、陽明及萬海第2季營收下滑幅度有望縮小。

SCFI運價指數連三跌，最新一期上海集裝箱出口（SCFI）運價指數下跌6.91點至1340.93點，週跌幅0.51%。急單退燒效應，北美線一夕之間沒有出貨，美國的通路端已經出現缺貨情況，國內物流業者分析，過度的壓抑將會出現過度的反彈，未來只要開始出貨，運價也就隨之上漲。

備受關注的北美線運價，則完全不受市場需求急降衝擊，運價逆勢上漲，遠東到美西每FEU（40呎櫃）達2,272美元，較前一期上漲131美元，漲幅6.11%；遠東到美東每FEU達3,283美元，較前一期上漲26美元，漲幅0.79%。

這期的指數下滑，主要是遠東-歐洲線價格續跌影響，其中遠東到歐洲運價每（20呎櫃）達1,200美元，較前一期下跌60美元，週跌幅4.76%；遠東到地中海運價每TEU達2,089美元，較前一期下跌40美元，跌幅1.87%。

近洋線方面，遠東到東南亞每TEU與前一期下跌16美元，跌幅3.52%；遠東到日本關西、遠東到日本關東每TEU與前一期持平，遠東到韓國每TEU上漲1美元。

長榮、陽明及萬海普遍表示，美國發動的關稅戰，導致大陸輸往美國需求大減，市場擔心今年全球海運市場需求是否生變，目前情況來看，2025年長約簽價價格及數量都也比去年同期好。萬海總經理謝福隆分析，美國線長約漲幅較去年同期成長三至四成，代表市場需求還是存在、是一個正向訊號。

指數 日本 美國

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