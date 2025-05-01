裕日車降價刺激買氣 和泰車升級配備加送贈品
受關稅議題衝擊以及貨物稅可能取消的不確定因素影響買氣，車市表現不如月初預期。為了刺激消費，裕日車（2227）昨（30）日宣布兩款熱門車款各限量100台，KICKS和SENTRA分別降價7.7萬元和4.7萬元，成為這一波首家降價的國產車品牌。
5月原本是各家車廠搶業績、推夏季競賽的傳統旺季，但今年受美國關稅政策攪局，股市大跌拖累購買力受創，車市沒有旺季跡象。再加上政府可能調降汽車進口關稅和貨物稅，車價可能受惠大幅降低，衝擊購車意願。
車廠指出，消費者的下單意願大減，來客數甚至少了三成。月底前估算，4月整體車市約在3.2萬台左右，比和泰車4月初預估的3.4萬台減少。
車市轉冷，裕日車少見直接宣布降價促銷，推出超人氣車款SENTRA & KICKS 「超值安心版」，原價73.5萬元的ALL NEW SENTRA尊爵版，及76.5萬元的KICKS卓越版，各限量100台超值安心價68.8萬元，再加碼「零頭款、日付100元起」優惠貸款。
另外，和泰車5月促銷方案，預計將再加碼JBL的可攜式喇叭（價值約2萬元），升級配備。
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