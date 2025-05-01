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雲品：關稅戰…另一場疫情

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北報導
雲品董事長盛治仁。聯合報系資料照
雲品董事長盛治仁。聯合報系資料照

受美國關稅議題拖累，觀光業者高度警戒。雲品（2748）董事長盛治仁昨（30）日表示，此波關稅戰應視為「另一場疫情」，已啟動最壞情境準備；雄獅總經理黃信川亦指出，儘管個人旅遊需求持穩，但企業客戶已出現觀望，景氣變化已開始反映在內需端。

雄獅旅遊、臺鐵與雲品旗下君品昨日舉行記者會，宣布「鳴日廚房」再次跨界突破，打造移動的「米其林饗宴」，預計第3季正式啟航，並於昨日上午開賣。

面對美國關稅議題、全球市場籠罩在貿易不確定性之中，盛治仁表示，儘管雲品主營觀光與餐飲業，但台灣整體經濟結構出口占比高，一旦出口商營運受挫，便會牽動就業與內需市場，連帶影響消費意願，觀光與餐飲業也無法置身事外。因此視此波變局為「另一場疫情」，進行最壞情境的準備。

他分享，近期已有來自中南部的出口型企業，因應經濟前景不明朗，開始暫停員工旅遊與相關團體活動，這類縮手行為是景氣趨緩的前兆之一。

黃信川表示，可感受到企業旅遊延後，主因與企業規模、風險評估有關，但個人旅遊未受明顯衝擊，反映消費者仍有強烈出遊動機。

看好高品質旅遊市場的潛力，黃信川積極拓展鐵道旅遊版圖，他表示，2024年國內鐵道產品貢獻約5億元營收，2025年國內外鐵道旅遊業績目標挑戰8億元。

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