百貨「大咖」爭相進駐卡位 台中百貨市場進入戰國時代

位於台中高鐵站旁、全台最大百貨購物中心「D-ONE第一大天地」，今（30）日舉行立柱典禮，確定2026年第4季營運；漢神洲際購物中心也訂今年11月底開幕，兩家購物中心年營業額合計上看450億元，也宣告台中百貨市場將進入戰國時代。

值得注意的是，因氣爆事件遭勒令停業的台中新光三越百貨，台中市都發局已同意展開內部整修作業，新光三越力拚今年暑假前10樓以下樓層先行復業，年底全樓層復業，明年要奪回全台百貨店王寶座。

台中百貨零售市場熱力十足，去年在台中三井LaLaport購物中心加入全年營運後，整體消費規模近945億元、年增約3%，續創歷史新高。其中，台中新光三越營收258.3億元、年增0.1%，第14度蟬聯全台百貨「店王」。

今年2月13日，台中新光三越發生氣爆意外，遭市府勒令停業迄今。受此影響，台中新光三越第1季營業額僅38.3億元，與去年同期55.1億元相較，明顯衰退30.5%，也導致新光三越百貨全台分店第1季整體營收，較去年同期下滑約9%。

台中市長盧秀燕表示，台中為中台灣七縣市的消費中心，加上中部企業隱形冠軍及中科園區科技新貴，都讓台中百貨零售市場持穩成長，也吸引越來越多百貨業者進駐卡位。

國泰置地廣場稍早宣布與台北101合作，要在台中打造台中101，置地廣場台中總體規劃地上34層高、地下7層，總開發面積約4.7萬坪，總投資金額逾百億。其中，地下1樓至地上7樓面積約1.7萬坪，將由台北101進駐，預計2030年營運。

總投資破百億的漢神洲際購物廣場，則將在11月底試營運，預計引進500家國內外品牌，國揚集團（2505）創辦人侯西峰喊出年營業額挑戰百億目標。業界評估，最快明年台中百貨市場整體消費規模就會突破千億大關。

值得注意的是，第一大天地今天盛大舉行立柱典禮，董事長原島榮一宣布，百貨商場將在明年第4季營運；此案總投資金額逼近300億元，預估可容納800至1,000家廠商，年營業額約350億元，未來將是全台最大的百貨購物娛樂中心。

台中副市長黃崇典指出，繼台北101宣布在台中投資後，預計明年第4季完工營運的第一大天地，商場總營業面積是台中新光三越加大遠百的16倍，台北101的4.8倍。

第一大天地不但有全台最大的國際級百貨購物中心，搭配國際五星奢華酒店及國際金融大樓外，更有多功能會展中心、多功能劇場及藝術博物館等設施，是全台單一量體面積最大的國際級商業開發案，極具指標。

尤其，為滿足高端客層對精品需求，第一大天地打造了全台獨一無二的長500米、寬5米、挑高二層約12米的國際精品大道，精品總營業面積達8,000坪，是全台規模最大的精品場域，預計引進全球一線及超一線的精品品牌，備受期待。