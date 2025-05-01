兩岸靚人物／大陸 Monica 創辦人肖弘 技術實用主義搶先機

大陸AI代理（AI Agent）Manus一推出即掀起熱議，在全球爆紅的背後，其母公司Monica創辦人肖弘，靠著技術實用主義，不盲目跟風，選擇適合自己的商業模式，在瞬息萬變的AI產業中步步向上。

Manus號稱是全球首款真正意義上的通用AI Agent，它能直接交付的完整成果，遠超OpenAI同類產品，創下GAIA基準測試新紀錄。讓關注AI Agent產品的全球網友一窩蜂湧入Manus官網，一度使其頁面當機。

洞察趨勢 找出切入點

「90後」的肖弘，擁有豐富創業經歷，2015年大學畢業後，即展開創業之路，惟這時才入局AI產業的他，在當時市場已幾乎飽和的狀態，很難在移動網際網路領域抓住機遇。但肖弘反而開啟敏銳神經洞察產業趨勢，發現必須要找準切入點，才能在競爭中搶占先機，尤其意識到做產品不能忽視商業化，應提早思考獲利模式。

「面對競爭日益激烈的市場，能否抓住顧客的心，是決定性的因素」，肖弘曾這麼說。在他眼裡，消費者口味多變，就像城裡小吃攤的新花樣一樣，「麻辣小龍蝦」剛推出的隔幾天就可能變成「蒜香排骨」，所以創業者必須在市場中保持敏感，時刻關注客戶反應。同時，AI創業者在選擇商業模式時，不要盲目跟風，應找到最適合自己的模式。

Monica在海外市場迅速發展，至2024年用戶數已破千萬。肖弘過去分析產品定位早已發現，海外市場對軟體付費意願高，市場規模大，於是決定做海外市場的AI工具產品。而Manus的出現一切基於「技術實用主義」，才有了從對話式AI到Agent智能助理的洞見。基於使用者需求、現有的AI能力，調動技術來滿足使用者需求，可說是為「go to market」面向而生。

肖弘認為，商業化這件事在很大程度上影響著一個公司發展。然而，在商業化過程中，他摒棄廣告撮合平台的模式，選擇讓用戶直接付費訂閱，最終使公司產品在全球市場站穩腳跟。

與每位創業者一樣，肖弘的創業之旅也面臨諸多挑戰。肖弘深信著團隊文化是公司成功的核心動力，成功離不開團結一心的團隊。「這就像一個籃球隊，只有每個隊員都知道自己的角色，齊心協力，才能在比賽中打出精彩的配合」，許多創業者在初期階段，為吸眼球，往往在社群平台大肆宣傳，惟此舉未必會帶來好結果。

滿足需求 掌握競爭力

肖弘認為，AI產業瞬息萬變，在大家都在加速追趕的時候，真正的核心競爭力在於團隊默默的付出，而非華麗的包裝和宣傳。合作與堅持，才是成功本質。團隊在保持低調的同時，始終關注用戶需求和市場變化，這也為公司未來的發展創造更多機會。

創業的「金科玉律」是靈活的現金流，如何找錢是關鍵中的關鍵。過去的肖弘曾坦言，為解決現金流的問題，「甚至想過要去加盟咖啡店」，並設定一個月幫公司多賺50萬元的目標。

融資是被動的，一旦沒錢或融資掛掉，就會陷入被動狀態，因此須化被動為主動去賺錢。

肖弘強調，「變現很重要」，大家願意為AI付錢且AI是有成本的，創業者「應該更早問自己商業化的東西是什麼」，某種程度來說，「商業化能力決定了增長的能力」。投資報酬率（ROI）肯定要大於一，「有更多錢可以用更好的人，組織能力會更強」，甚至投一塊錢出去回來變三塊錢，「這樣就能無限遊戲」。

在產品開發階段，應結合自身產品特性與使用者需求，探索合適的商業化路徑，避免陷入只注重產品開發而忽略獲利的困境。

如今Monica目前的市值估計已近1億美元，在伴隨AI Agent元年的到來，肖弘與其團隊將持續在這新興市場追趕，一場關於AI與企業管理的革命才正要開始。