創新平台／化學災害應變 新系統有解

化學災害就像躲在角落的「無形殺手」，說來就來，毫無預警。為了強化產業與地方政府面對突發災害的反應力，工研院研發了一套超前部署的創新科技——全台唯一整合AI與延伸實境（XR）的「延伸實境化學災害應變指揮訓練系統」，讓第一線人員能在虛擬世界裡模擬真實災難，訓練反應不再靠想像，更減少出錯。

這項創新系統不只在技術上「超有料」，也已落地實戰。工研院團隊攜手地方消防局辦理化學災害搶救訓練，將科技導入第一線應變現場，幫助更多救災英雄做足準備、出手精準。

工研院綠能與環境研究所經理陳新友說，化學災害不像火災、地震那樣有明顯徵兆，它可能不冒煙、不起火，卻能一瞬間擴散造成重大傷害，對第一線救災人員來說是極大挑戰。這套XR系統結合虛擬實境（VR）、擴增實境（AR）與混合實境（MR），再搭配智慧場控監視系統與AI訓練教官，就像把一個可攜式「災害實境訓練場」帶進辦公室和教室。

模擬場景包括化學槽車翻覆、有毒氣體外洩、管線破裂等突發狀況，還能搭配止漏模組操作演練。學員可零風險地學會應對戰技與指揮策略，不只動腦也動手，經驗值直線上升。

學員在訓練時不只是動動滑鼠而已——他們要穿上重達10公斤的A級防護衣，在模擬情境下進行管線止漏、氣瓶耗盡時的緊急撤離等高壓任務，整個過程仿真度極高。系統還會自動記錄每一位學員的操作流程與時間，成為精準訓練與能力評估的最佳依據。

此外，工研院也同步推出「AI訓練教官」，設計五種危害辨識事故場景、11種戰技操作模組和36種課程變化，從產業到學界，全面升級化災應變實力。

而系統背後的推手，是早在1996年就成立的「緊急應變諮詢中心（ERIC）」。ERIC是全台唯一全年無休、24小時待命的化學災害監控與諮詢平台，堪稱台灣災防科技的最強後盾。近年更獲環境部、經濟部委託，擔任全國危險性化學品事故技術支援角色，並在2022年正式成為全國唯一獲認證的「環境事故專業諮詢機構」。

從實驗室研發到實戰應用，工研院正用AI與XR打造全國最穩固的「看不見的防線」，讓科技真正走入災場，守住人民安全，也為產業永續發展鋪路。