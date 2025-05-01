快訊

涉吸金逃亡加拿大7年 「貴婦奈奈」今晨押解返台畫面曝

今雲增北部略降溫 吳德榮：下周二梅雨季首波鋒面到

創新平台／化學災害應變 新系統有解

經濟日報／ 李珣瑛

化學災害就像躲在角落的「無形殺手」，說來就來，毫無預警。為了強化產業與地方政府面對突發災害的反應力，工研院研發了一套超前部署的創新科技——全台唯一整合AI與延伸實境（XR）的「延伸實境化學災害應變指揮訓練系統」，讓第一線人員能在虛擬世界裡模擬真實災難，訓練反應不再靠想像，更減少出錯。

這項創新系統不只在技術上「超有料」，也已落地實戰。工研院團隊攜手地方消防局辦理化學災害搶救訓練，將科技導入第一線應變現場，幫助更多救災英雄做足準備、出手精準。

工研院綠能與環境研究所經理陳新友說，化學災害不像火災、地震那樣有明顯徵兆，它可能不冒煙、不起火，卻能一瞬間擴散造成重大傷害，對第一線救災人員來說是極大挑戰。這套XR系統結合虛擬實境（VR）、擴增實境（AR）與混合實境（MR），再搭配智慧場控監視系統與AI訓練教官，就像把一個可攜式「災害實境訓練場」帶進辦公室和教室。

模擬場景包括化學槽車翻覆、有毒氣體外洩、管線破裂等突發狀況，還能搭配止漏模組操作演練。學員可零風險地學會應對戰技與指揮策略，不只動腦也動手，經驗值直線上升。

學員在訓練時不只是動動滑鼠而已——他們要穿上重達10公斤的A級防護衣，在模擬情境下進行管線止漏、氣瓶耗盡時的緊急撤離等高壓任務，整個過程仿真度極高。系統還會自動記錄每一位學員的操作流程與時間，成為精準訓練與能力評估的最佳依據。

此外，工研院也同步推出「AI訓練教官」，設計五種危害辨識事故場景、11種戰技操作模組和36種課程變化，從產業到學界，全面升級化災應變實力。

而系統背後的推手，是早在1996年就成立的「緊急應變諮詢中心（ERIC）」。ERIC是全台唯一全年無休、24小時待命的化學災害監控與諮詢平台，堪稱台灣災防科技的最強後盾。近年更獲環境部、經濟部委託，擔任全國危險性化學品事故技術支援角色，並在2022年正式成為全國唯一獲認證的「環境事故專業諮詢機構」。

從實驗室研發到實戰應用，工研院正用AI與XR打造全國最穩固的「看不見的防線」，讓科技真正走入災場，守住人民安全，也為產業永續發展鋪路。

AI 工研院 教官

延伸閱讀

立委考察 工研院展示生醫等產業跨域整合應用成果

新北淡江大學化學車駛入秀峰高中 學生體驗科學魅力

醫療資訊平台爆抄襲 衛福部坦言：有不尊重著作權疑慮

百大創新機構 工研院大贏家

相關新聞

浩鼎再度解盲失敗！謝金河盤點「股價慘崩」生技公司嘆：10年一覺生技夢

持續進行15年研發的浩鼎乳癌用藥解盲再度失敗，股價一直下跌到35元，這是一個令人驚駭的數字！

雲品：關稅戰…另一場疫情

受美國關稅議題拖累，觀光業者高度警戒。雲品董事長盛治仁昨（30）日表示，此波關稅戰應視為「另一場疫情」，已啟動最壞情境準...

持股1%的外資狙擊千億市值機殼大廠！可成董座獨家告白：一席都不能讓

可成預計在5月27日改選董事會，來自新加坡的外資股東TIH，在3月突然提出1席董事、3席獨立董事候選人名單，投下一枚空爆燃燒彈。

裕日車降價刺激買氣 和泰車升級配備加送贈品

受關稅議題衝擊以及貨物稅可能取消的不確定因素影響買氣，車市表現不如月初預期。為了刺激消費，裕日車昨（30）日宣布兩款熱門...

美西線運價逆勢漲6%

中國大陸五一長假登場，最新一期上海集裝箱出口（SCFI）運價指數於昨（30）日提前出爐，大陸出口到北美貨量急降，運價則是...

公司治理評鑑／中華電 四面向績優

台灣證券交易所公布2024年公司治理評鑑結果，中華電信今年再度以優異的公司治理成績，第十度蟬聯上市公司Top 5%之殊榮...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。