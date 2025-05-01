連鎖效應／傳產業科技創新 打變身戰

過去你對於汽車美容行業的印象是什麼？不外是被列為3K（危險、辛苦、骯髒）、勞力密集、傳統的行業。

如今，結合日本第一大KeePer PRO SHOP鍍膜技術授權、法系輪胎品牌Michelin馳加及自營Jesper捷博鈑噴中心，捷博公司打造創新汽車美容業態，以黑馬之姿，顛覆消費市場對汽車美容行業的刻板印象。

代理日本Keeper鍍膜技術前，捷博公司創辦人彭仕邦並沒有汽車美容產業經驗，因此也沒有包袱，用全新定位切入汽車美容市場，這一點正和Keeper創辦人谷好通的理念：「我們是洗車鍍膜技術者，不是洗車工」，不謀而合。

日本KeePer技研株式會社是東京一證上市公司，目前在日本有超過6,700家連鎖店，是日本唯一集技術培訓、汽車鍍膜和產品研發銷售的連鎖服務企業，年營收超過170億日圓。

台灣汽車售後市場，僅汽車美容、鈑噴和輪胎的年產值即達新台幣1,385億元，儘管市場規模不小，但目前並沒有股票掛牌企業，捷博創風氣之先，率先登錄興櫃，秉持的就是專業團隊和技術底氣，在連鎖經營上更下足三項功夫：

一、制定產業、消費者和從業人員三項標準：改寫產業遊戲規則，就從制定標準入手，捷博規劃嶄新店格風貌，除承襲日本Keeper的藍底白字外，更在工作站規劃、自動化設備，甚至用料、用劑都嚴格遵守日本高標準。

二、結合知名咖啡連鎖品牌，給予顧客嶄新體驗：捷博攜手CAFE！N，推出跨界聯名體驗店，除了創造品牌行銷聲量之外，更能發揮引流效果，讓更多消費者第一次體驗Keeper的服務，塑造網美質感的汽美店型，計有桃園正光、台中北屯、高雄亞灣三門市。

三、職人級培訓，洗車就像一場賞心悅目的表演：堅持技師左手放在背後，優雅流暢的進行洗車服務，就算是有經驗的從業人員，也必須經過日本為期一周的培訓，若想上線施作鍍膜，更須半年以上的培訓，還必須通過考試，才能取得服務資格。

去年在彭仕邦的堅持下，捷博舉辦第一屆台灣區洗車鍍膜比賽，透過競賽更能激發夥伴對專業的熱情，衝刺排名。

目前捷博在台已有18家直營連鎖門市，包括15家KeePer PRO SHOP，兩家米其林馳加輪胎中心與一家捷博鈑噴中心，計劃2029年開出200店。

值得一提的是，捷博公司從創立起即建置線上會員服務系統，會員可透過線上預約汽車服務，隨著店數成長，會員數在一年內成長5.6倍，培養長期的忠誠粉絲經濟。