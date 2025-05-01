ESG 最前線／法遵合規 企業決勝關鍵

在導入職業安全衛生管理系統時，法遵合規（Legal Compliance）是ISO 45001標準中的核心條件之一。根據ISO 45001標準第6.1.3條款，組織必須辨識與其營運活動相關的法律及其他要求，並確保這些要求被納入風險評估與控制程序中。這不僅是制度建立的基礎，更直接影響組織能否成功取得ISO 45001驗證。

此外，合規性要求有助於企業建構系統性的管理模式，強化職場安全文化，並減少與政府機關稽查互動時的不確定性。若缺乏法遵管理機制，企業將無法證明其制度的合法性與有效性，進而影響驗證結果與整體營運穩定性。

企業在實務推動中，首先應建立適用法規清單，確保所有作業活動均有適法依據。法規來源可參考勞動部職業安全衛生署網站、全國法規資料庫及各產業工協會提供的最新公告資訊，並應定期檢視更新，尤其針對新訂或修正之法規要及時納入內部控管程序。

不過，僅是盤點法規是不夠的，企業應建立制度化的內部稽核與合規性審查流程，建議至少每半年進行一次，且須完整記錄不符合事項及後續改善行動。針對法規遵循的變更，也必須有明確的追蹤與通報機制，確保各相關單位能即時應對調整。

除了制度面控管外，員工教育訓練也是落實法遵的關鍵。組織應針對不同層級與職能設計適當的法遵課程，例如針對高階主管可強調法律責任與決策風險；針對基層員工則重點放在操作安全規範與危害認知。每次訓練皆應留存記錄，以供外部稽核或主管機關檢視。教育訓練不僅有助於提升員工安全意識，更能促進整體組織對法遵責任的重視與共識，形塑安全至上的企業文化。

許多企業在導入ISO 45001時，常見誤區是僅著重於風險評估報告與文件建置，卻忽略了法遵合規的持續維護。外部稽核員在審查過程中，會特別關注企業是否有適用法規盤點、合規性證明以及因應法規變更的管理機制。若無法提供有效證據，將可能被開列重大不符合事項，影響證書取得或維持。

反之，若能完善落實法遵管理，不僅能顯著提升驗證成功率，還能減少因違反法規所帶來的罰鍰風險，建立正向的企業形象與社會信任，並且提高員工對職場安全的信心與留任意願。

法遵合規管理絕不是單一性的短期行動，而是企業持續經營與永續發展的基礎工程。它直接連結到組織的社會責任（CSR）及環境、社會與公司治理（ESG）指標，尤其在全球市場對職場安全標準日益重視的趨勢下，具備完善法遵體系的企業更容易在國際競爭中脫穎而出。