關稅戰影響 房仲：4月房市觀望交易量縮

受川普關稅戰波及，住商機構統計，全台4月交易量月減22.9%，年減46.1%；台灣房屋統計4月內部資料，六都和新竹縣市，交易量月減17%；較去年同期房市熱潮年減28%，永慶房產集團4月全台房市交易量月減24%、年減42%。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，4月有美國關稅戰，攪亂一池春水，股市震盪，科技業、進出口貿易業如坐針氈，不少投資人布局轉向保守，面臨資金重新規劃，加上中古屋市場讓價幅度有限，買賣方認知差異大，導致房市交易低落。

不過關稅議題逐漸趨緩，4月底成交量有逐漸回溫，第2季房市應會呈現「利空沉澱、震盪收斂」的格局。

住商統計4月房市，相較3月與去年同期，北市月減32.1%、年減46%，新北市月減30.4%、年減47.0%，桃園市月減10.4%、年減50.9%，台中月減11.3%、年減28.2%，台南月減18.4%、年減38.6%，高雄月減26.5%、年減55.6%，全台月減22.9%、年減45.4%。

住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨表示，今年第1季因為季節性因素影響，加上市場氛圍不佳，整體房市表現疲軟，雖然3月交易狀況趨穩，不過在目前全球經濟環境震盪，股市表現不佳，加上5、6月又逢繳稅月，在不利於資金面狀況下，恐怕也很難期待第2季有強勢表現。

永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，第2季是傳統房市交易旺季，3月交易量在屋主願意降價促成交下，買賣雙方對於價格認知差距縮小，低迷的市況出現好轉跡象。不過，4月初受到川普宣布對等關稅政策影響，雖後續宣布暫緩90天，但全球政經局勢的不確定性讓民眾購屋信心受衝擊，購屋態度轉趨保守觀望。