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美徵中國船港口費 台航船隊日本建造、正德可轉嫁

中央社／ 台北30日電

展望散裝航運產業，台航、正德指出，關稅因素致市場多變，未來看好俄烏戰爭的重建需求。面對美國宣告對中國船徵收港口費，台航表示，船隊均在日本建造；正德目前僅1艘停靠過美國港口，費用將可轉嫁給租家。

美國貿易代表宣告對中國建造船舶靠泊美國港口，今年10月14日起徵收額外港口費，台航表示，公司船隊均在日本建造，此項措施對台航無影響。

台航表示，持續加速汰舊換新，去年初已訂造2艘4萬載重噸散裝新船，預計2026年上半年交船營運；今年初另訂造2艘6.4萬載重噸散裝新船，預計2028年第3、4季交船，目前於日本建造中的散裝貨輪共有4艘。

正德表示，目前旗下船隊僅有6艘為中國建造、其中1艘租家為港資，其餘5艘非中國租家，5艘船舶交船至今未停靠過美國港口，僅1艘有停靠過美國港口；若航行至美國港口需付港口費，將可轉嫁給租家，正德成本不受影響。

展望今年，台航指出，去年底至今年初，中國對原物料需求減緩，加上美中關稅貿易戰升高，散裝運價走勢低迷，台航營收及獲利表現因而受到部分影響；自2月中旬起，因南美穀物出口逐漸進入旺季，散裝運價已開始反彈走升，加上台航散裝船隊租約部分採固定日租、部分隨運價指數浮動或半浮動、且設租金上下限等方式配置，得以因應年初市場運價波動。

台航進一步表示，紅海亞丁灣航道危機如果提早結束，航道恢復會造成船噸需求減少，對運價不利；但俄烏戰爭如能提早結束，龐大的重建需求將會對中、小型船舶船噸需求有明顯的助益。

另外，美國川普政府高關稅政策對國際經貿及全球航運市場，帶來高度不確定性，台航表示，今年整體運價是否會較去年高，較難預測；但中、長期而言，未來3年新船運力成長有限，再加上2023年環保法規上路，部分船舶開始減速因應，將促使船舶周轉率減少，有助於運價提升。

正德認為，目前全球政治局勢和貿易經濟處於高度不穩定狀態，2025年隨著紅海航道的逐步恢復，有望降低運輸成本，緩解供應鏈壓力；非洲市場的崛起，基建投資的加速提供全新成長機會，俄烏戰爭可望停戰也帶來戰後重建和復甦需求，將推升原物料運輸貿易。

美國

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