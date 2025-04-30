訊連攜30逾家企業舉辦捐血活動 25年愛心不間斷

AI 人臉辨識大廠訊連（5203）30日宣布，旗下「訊連玩美教育基金會」攜手新店地區逾30家企業，以及訊連與玩美移動全體員工，舉辦年度「捐血一起來，愛心不間斷」活動。該活動至今已邁入第25屆，為新店地區每年不可或缺的公益盛會。訊連與玩美移動除了鼓勵內部同仁踴躍參與，更透過企業影響力號召外部資源，希冀一同緩解雙北地區血庫庫存量緊張的問題。活動當日共設立八個捐血站，吸引近千人踴躍捐血，總計募集1,297袋，捐血總量高達324,250 c.c，不僅即時挹注血液庫存，更展現企業深耕公益、積極實踐社會責任的具體行動。

訊連董事長黃肇雄表示，「感謝所有企業贊助夥伴與員工的熱情參與，讓我們得以匯聚每一份熱血，轉化為延續生命的希望。我們深信每一份善意都能為社會帶來正向力量，訊連也將持續攜手企業夥伴，共同為社會注入更多溫暖」。

玩美移動創辦人暨CEO張華禎表示，「活動舉辦25年來，我們很榮幸見證越來越多同仁與在地夥伴的熱情參與，每一袋血都象徵著真誠的關懷與支持，更是對生命與愛的具體傳遞。感謝所有參與者，讓這份正能量持續照亮每一個角落」。

訊連與玩美移動始終秉持ESG理念，不僅在公司治理、員工福祉和永續環保等持續精進，也積極投入公益活動，擴大正面影響。「訊連玩美教育基金會」未來將持續舉辦更多公益活動，號召企業共襄盛舉，攜手為社會創造永續價值。