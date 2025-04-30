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燁輝5月內銷平盤、6月外銷下跌20美元 前景謹慎不悲觀

經濟日報／ 記者林政鋒／高雄即時報導

主力單軋廠燁輝（2023）30日開出新盤價，受到關稅貿易戰影響，5月內銷平盤，6月外銷每公噸跌20美元，以停、看、聽的基調，應對鋼市未來發展。

燁輝表示，全球經貿因貿易衝突充滿變數，不論是25%鋼鋁稅、針對各國的平衡稅，汽車、晶片等課稅，都將重塑全球供應鏈，各國關稅壁壘加高加深，台灣對大陸熱軋立案調查傾銷，冷軋鋼品反傾銷箭在弦上。

鋼鐵供需方面：俄烏戰爭陷入泥淖，和談契機忽隱忽現，而美國當前激進的關稅政策超乎各方預測，高額關稅或將導致美國失業率上升、經濟步入衰退，進而推動FED預防性降息。歐洲央行再降息，歐元區3月PMI終值從2月的47.6升至48.6，創下26個月新高，產出指數升至50.5，改寫34個月高點，且為兩年來首度擴張。

原物料行情部分，鐵礦砂價穩於每公噸百美元上下，大陸國產煤礦價格則落於150美元區間遊走，原料價格穩定支撐鋼價不墜，大陸官方宣示戮力壓減粗鋼產量，推動產業減量重組，去產能政策方向不變。

近期美國熱軋鋼捲出廠依舊穩於每公噸1,000美元，為今年鋼市穩健夯實基礎。然而美國與大陸二大經濟體正因關稅而陷入貿易戰的當下，也影響亞洲各主要鋼廠紛紛保守看待後市，包括中國大陸一級鋼廠如寶武、鞍本集團以及中鋼、中鴻、等鋼廠最新盤價皆以平盤開出，顯示各方對鋼市態度審慎，主基調為「停看聽」，鋼市未來保守看待，但不悲觀。

美國 關稅

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