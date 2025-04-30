台電環境月登場 大甲溪馬鞍壩區域OECM獲認證

台電2025環境月30日登場，繼台西風場蝙蝠棲地移居、興達電廠永安溼地飛鳥棲地營造後，台電成功打造大甲溪電廠水系生態廊道。台電參照國際自然保護聯盟（IUCN）指南，自主推動大甲溪馬鞍壩區域OECM（其他有效保護區）示範工作，生態保育成果及未來規劃獲第三方公正機構查核符合國際標準。

台電2025年環境月以「自然共生・台電同行」為主題，台電董事長曾文生致詞時表示，OECM的概念最早是在三接（第三天然氣接收站）的議題上被提出，可望在今年開始供氣的三接，興建過程提供社會學習與討論的機會，去年三讀通過的海保法，也將OECM的概念納入法律。

曾文生表示，今年台電試著提出棲地營造相關工作讓國際認證，選擇大甲溪水域馬鞍壩上下游河段，做為OECM審查的地點；任何開發都會對環境造成影響，但希望開發工作在一開始就能試圖減少對環境的影響，甚至可以把原來生態價值不高的環境，變成更具生態價值的地方。

台電說明，此次推動OECM區域範圍涵蓋大甲溪馬鞍壩上下游河段，不僅有多達17種魚類，更是台灣石𩼧、台灣白甲魚（苦花）與纓口台鰍等大甲溪原生魚種的重要棲地。

為兼顧發電與生態保育，台電自1998年起即建設馬鞍壩魚道協助魚類洄游，並於2016年進行優化，降低魚道入口底檻與河床落差，使體型較小或跳躍性的魚類也可成功上溯。

為能具體分析魚道使用效益，2023年起以水下監視攝影機紀錄魚類使用魚道的狀況，去年更研發導入「AI生物辨識」技術，透過專業人員進行生物辨識標記及建立影像資料庫，期能更即時且全面地掌握魚道利用成效。

台電表示，大甲溪發電廠10多年來持續進行生態保育工作，此次OECM示範計畫，經由專家學者指導，再委由第三方機構資誠聯合會計師事務所旗下公司進行查證，確認大甲溪發電廠馬鞍壩上下河段與IUCN發行的OECM指南條文規範相符，並獲頒證明。