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台灣金聯平價宅銷售率86% 搶手小套房中籤率不到1%

經濟日報／ 記者仝澤蓉/即時報導
台灣金聯公司董事長宮文萍。圖/仝澤蓉攝影
台灣金聯公司董事長宮文萍。圖/仝澤蓉攝影

台灣金聯今年推出的平價住宅銷售活動，總計86件獲得申購，其中最搶手物件是桃園龜山總價1,668萬元擁有前庭後院的別墅，共有138人登記，其次為今年最低總價299萬元位於台中市漢口路四段商圈的套房，共有137人，兩者中籤率均不到1%。

台灣金聯30日下午在律師見證及全程直播下，辦理公開抽籤，86件售出的平價住宅中，除9件僅有1人登記即為成交人外，其餘77件均有2人以上登記，依規定必須辦理抽籤決定成交人；所有抽籤結果都會公布在台灣金聯公司網站，未中籤者會在30日內收到預繳的3萬元保證金。

台灣金聯公司董事長宮文萍表示，15年來台灣金聯成功銷售1035件平價宅，協助1035家庭圓夢成家；今年在中央銀行信用管制措施和國際經貿情勢影響下，房地產景氣降溫，但是平價宅活動仍受到熱烈迴響，銷售率86%，顯示民眾對平價宅的喜好與認同。

宮文萍指出，為因應中央銀行實施第七波信用管制，使得銀行核貸審核期較長，台灣金聯將履約期限由過去

90天延長至120天，並提供多家公股行庫貸款方案供民眾參考，目的是希望紓緩成交人的核貸的壓力，但如果能提前於90天內完成者，將成交禮商品提貨券由6萬提高至10萬元。

至於未成功售出的14件平價住宅，宮文萍分析原因包括，同社區銷售中之同類型物件多，產生排擠；銷售率僅55%的高雄地區，則是因為房價漲幅大且剛性需求較弱，民眾買房態度轉趨保守；還有部分大坪數或總價較高的物件，因平均家戶人口數趨減，以及貸款負擔較大等因素，未能售出；未來這些物件短期內將以出租方式，提供有租屋需求者申租。

公股行庫 租屋 金聯

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