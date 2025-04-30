OPPO布局南臺灣 高雄鳳山新據點5月16日開幕
OPPO積極布局南臺灣，將於5月16日開設OPPO高雄鳳山NOVA體驗店，開幕指定期間推出一系列活動，包含抽萬元購物金、排隊享限時限量千元商品銅板價等驚喜優惠；並將於5月24日舉辦一日店長活動，邀請Wing Stars 人氣啦啦隊女神「一粒」到場互動，還可以一元競標萬元旗艦平板。
OPPO表示，隨母親節即將來臨，OPPO將於5月1日到31日開跑母親節活動，於OPPO體驗店、OPPO網路商店精選多款產品，以優秀拍照、便捷的OPPO AI、多重防護機身、溼手螢幕觸控功能，貼心送上讓媽媽「AI」不「溼」手的新機；於OPPO網路商店購買旅拍神機Find X8 系列最高現折4,000元等優惠。
活動期間OPPO邀請媽媽們至全台體驗店選購喜愛的機款及配件，OPPO體驗店精選推薦機款，買再送千元降噪耳機；購買Find X8 Pro即贈Enco X3i 真無線降噪耳機，購買Reno13 Pro即贈Enco Air4 真無線降噪耳機，登錄皆享一年延長保固、一年螢幕意外保障。
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