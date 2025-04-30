美國對等關稅衝擊 長榮航空：密切觀察暑假客運需求
美國對等關稅衝擊各行各業，長榮航空總經理孫嘉明今表示，今年首季客運仍較去年成長，關稅政策有90天暫緩期，暑假客運需求正密切觀察，但樂觀看待最終談判會有好結果，所有需求都將恢復正常；貨機部分，中國大陸有五一黃金周，預估部分貨量可能從中國大陸轉移，會適時調整貨機航點，考慮增加東南亞等航點。
長榮航空今舉辦「長榮航空BizFam全球企業差旅回饋計畫」發表會，針對川普對等關稅的影響，孫嘉明會後接受聯訪時表示，今年上半年客運仍健康成長，首季相較去年同期有成長，包含差旅、探親等需求都還在。
孫嘉明指出，美國關稅政策目前有90天暫緩期，對於暑假客運需求正密切觀察，旅客可能多少受心理因素影響，但相信最終談判仍會有好的結果，所有需求也都將恢復正常。
貨運部分，孫嘉明表示，亞洲出口貨量影響較多的仍是中國大陸，其他亞洲國家依然很穩定；另外，5月還有800美元的小額豁免沒有取消，可能影響部分電商；至於部分5月初包機取消，主因中國大陸有五一長假，包艙部分都很順利，沒有減少或取消的情況，會視後續談判狀況調整航班或貨機。
孫嘉明表示，目前中國大陸出來的貨機都還是滿的，不僅飛往美國，很多還有飛亞洲其他國家，後續預估部分貨量可能從大陸轉移，長榮的貨機也會適時調整航點，像是增加檳城、河內或曼谷等東南亞航點。另也預估今年第2、3季隨著返校及開學潮，可能造成空運壅擠，會持續觀察後續情形。
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