易遊網大數據解析2025旅遊消費趨勢 十大潛力航點出爐

出國旅遊需求強勁，易遊網(ezTravel)指出，根據機票銷售數據觀察，2024年台灣旅客平均出國次數已從2023年的1.87次成長至2.1次，然而年均花費卻下降近4千元，顯示消費者對價格的敏感度逐漸提升，精打細算、理性規劃的策略型消費已為常態，呈現出「花得更聰明、玩得更深度」的走向。

易遊網指出，為掌握變化快速的旅遊消費脈動，透過大數據持續觀察熱門航點、潛力城市、消費型態與旅遊偏好等轉變，並洞察不同世代族群的旅遊消費特性，Y世代核心客群仍為品牌穩定主力，而Z世代客群成長快速、消費潛力後勢看漲，成為中長期佈局關鍵。因此，易遊網以「雙軸佈局」策略，穩固核心客群同時積極培養新興世代消費力，盼持續深化未來旅遊成長動能。

易遊網總經理陳志豪指出，2025年台灣旅遊市場展現出高自主性的消費現象，從易遊網數據觀察，個人機票(FIT)的成長幅度是團體旅遊的一倍，顯示自由行需求更加旺盛且主導市場趨勢。反映在消費行為上，越來越多旅客採取「零件型購買」模式，依個人需求自由組合航班、住宿與行程，旅遊方式更具彈性與自主性；同時，一人獨旅的比例也逐年上升，顯示消費者更重視個人化、深度化的旅遊體驗。

在消費態度上則從報復性消費轉向策略性消費，根據易遊網機票銷售數據觀察，2024年台灣旅客平均出國次數已從2023年的1.87次成長至2.1次，然而年均花費卻下降近4千元，顯示消費者對價格的敏感度逐漸提升，精打細算、理性規劃的策略型消費已為常態，除了等待促銷機會再出手外，亦會錯開旅遊尖峰期出遊，以追求更高性價比與更好的旅遊品質，呈現出「花得更聰明、玩得更深度」的走向。

易遊網進一步從2025年第一季機票銷售數據出發，預測未來潛力航點趨勢，掌握下一波消費熱點與旅遊動能。數據顯示，具成長潛能的十大航點依序為濟州島、清州、釜山、大邱、高松、沖繩、首爾、巴黎、米蘭與慕尼黑，其中韓國狂佔5席，顯示韓國熱度持續升溫。除了相較日本更具價格優勢外，韓流文化帶動的觀光效應亦成關鍵推力，朝聖熱門韓劇景點與K-POP熱潮強化旅遊誘因，吸引大量年輕族群關注。整體而言，票價競爭力與文化吸引力雙重加乘，使韓國成為短期內最具成長潛力的市場之一，旅遊需求可望持續擴大。

在團體旅遊市場中，旅客參團偏好也有轉變趨勢，從過去以一線大城為主的路線，逐漸轉向深度探索與個人化體驗。日韓旅遊喜好從大城市移轉至四國、日本東北、濟州島等卻富有文化深度的二線城市；歐洲長程旅遊趨勢由「多國串連」轉為「單國深度」的深度慢旅，其中瑞士、義大利與法國的單國旅行最受歡迎。同時，旅客對異國氛圍的渴望日益提升，土耳其、摩洛哥、埃及等異域國度因風格強烈與獨特文化而快速竄紅。此外，小眾特殊主題行程熱度上升，如西班牙朝聖之路、義大利小鎮探秘、印度瑜珈體驗等，此種「意義導向路線」讓旅遊成為個人追尋。

易遊網今年迎向第25週年，自2000年創立以來，持續以技術創新與數位服務力領航業界，積極擴展應用場景，提升數位購買的使用者體驗。因應市場對於自由行的強勁需求，品牌今年更著重於機票、訂房的數位體驗升級與服務創新，包括機票系統推出「低價訂閱」功能，即時提醒理想票價，協助消費者找到最佳購買時機；同時領先台灣OTA推出「機票智慧組合」全新功能，來回機票可自由搭配組裝不同航空公司，無論是傳統航空或廉價航空，一次搜尋即能整合選擇，大幅解決查價痛點、擴增票價彈性。

陳志豪表示，歷經網路泡沫、SARS、次貸風暴到COVID-19等多次重大衝擊，易遊網始終秉持創新與進化的精神，堅持優化服務體驗，穩健走過每一個轉折期。即便當前全球經濟仍面臨美國關稅政策等不確定因素所帶來的壓力，但對於旅遊市場的未來，易遊網仍保持審慎樂觀的態度，持續以技術驅動服務、深耕用戶需求，迎接下一波成長動能。