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Coupang酷澎一年內預計擴增30% 馬來西亞產品上架銷售

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導
電商酷澎。路透
電商酷澎。路透

美商Coupang酷澎出席馬來西亞商務處（MATRADE）的產業交流會，宣布將推動更多馬來西亞品牌產品上架，預計一年內可望增加30%來自馬來西亞的優質商品，增進經貿往來。

馬來西亞商務處處長安妮娜（Aninawati Saleh）表示，台灣與馬來西亞經貿關係密切，馬來西亞亦是台灣政府「新南向政策」的重點夥伴。台灣市場不僅消費力高，經貿環境亦相當穩健，馬來西亞廠商可透過與Coupang酷澎的長期合作，開發潛力市場。分析台灣消費市場趨勢，例如食品類別方面，台灣消費者偏好減糖、低鈉等較無負擔口味，且素食及蔬食人口高達300萬人；此外，台灣有接近20%家庭飼養寵物，帶動對高品質寵物食品與配件用品的強勁需求，這些族群皆為馬來西亞品牌值得積極拓展的潛力市場。 

Coupang酷澎採購總監陳言安（Pierre Vissault）分享，馬來西亞及東南亞風味食品在台灣市場深具潛力，Coupang酷澎顧客對於異國食品接受度高，期待未來能與更多馬來西亞原廠進一步拓展服務，並觸及約30萬名在台穆斯林消費族群。Coupang酷澎自2022年起在台灣銷售包括來自馬來西亞、美國、韓國等地優質商品。包含連續四年蟬聯全球十大泡麵排行榜的MyKuali檳城白咖哩風味麵、Julie's茱蒂絲夾心餅乾，都是Coupang酷澎熱銷商品。

寵物 消費 馬來西亞

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