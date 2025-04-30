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影／台電大甲溪電廠生態保育達國際水準 日本OECM認證

攝影中心／ 記者曾學仁／台北即時報導
台電下午在台電大樓舉辦2025環境月發表會，台電董事長曾文生（右二）等出席，頒發查核證明，由台電總經理王耀庭（右四）代表受證，共同見證台電大甲溪電廠生態保育達到國際水準。記者曾學仁／攝影
台電下午在台電大樓舉辦2025環境月發表會，台電董事長曾文生（右二）等出席，頒發查核證明，由台電總經理王耀庭（右四）代表受證，共同見證台電大甲溪電廠生態保育達到國際水準。記者曾學仁／攝影

台電下午在台電大樓舉辦2025環境月發表會，今年以「自然共生、台電同行」為主題，由台電董事長曾文生、台電總經理王耀庭、行政院能源及減碳辦公室副執行長林子倫、經濟部主秘莊銘池、海洋大學教授邵廣昭、清華大學榮譽退休教授曾晴賢與中山大學教授方力行等出席，活動並邀請日本OECM制度建立與審查委員的學者東京大學教授八木信行，共同見證台電大甲溪電廠生態保育達到國際水準。

台電表示大甲溪發電廠10多年來持續進行生態保育工作，本次OECM示範計畫，經由專家學者指導，確認大甲溪發電廠馬鞍灞上下河段與IUCN發行之OECM指南條文規範相符，今天頒發查核證明，由台電總經理王耀庭代表受證。

台電下午在台電大樓舉辦2025環境月發表會，台電董事長曾文生（前左三）、日本東京大學教授八木信行（前左起）、海洋大學教授邵廣昭、行政院能源及減碳辦公室副執行長林子倫、台電總經理王耀庭等出席，共同見證台電大甲溪電廠生態保育達到國際水準。記者曾學仁／攝影
台電下午在台電大樓舉辦2025環境月發表會，台電董事長曾文生（前左三）、日本東京大學教授八木信行（前左起）、海洋大學教授邵廣昭、行政院能源及減碳辦公室副執行長林子倫、台電總經理王耀庭等出席，共同見證台電大甲溪電廠生態保育達到國際水準。記者曾學仁／攝影
台電下午在台電大樓舉辦2025環境月發表會，台電董事長曾文生（圖）出席致詞，並見證台電大甲溪電廠生態保育達到國際水準。記者曾學仁／攝影
台電下午在台電大樓舉辦2025環境月發表會，台電董事長曾文生（圖）出席致詞，並見證台電大甲溪電廠生態保育達到國際水準。記者曾學仁／攝影

台電 大學教授 生態保育

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