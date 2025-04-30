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長榮航空總經理孫嘉明：關稅戰是危機也是轉機 7、8月出現搶艙潮

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
長榮航空30日舉辦「長榮航空BizFam全球企業差旅回饋計畫」發表會，是領先業界串聯全球異業合作，打造多元差旅生活數位化一站式服務，雙重回饋升級差旅管理。記者黃淑惠／攝影
長榮航空30日舉辦「長榮航空BizFam全球企業差旅回饋計畫」發表會，是領先業界串聯全球異業合作，打造多元差旅生活數位化一站式服務，雙重回饋升級差旅管理。記者黃淑惠／攝影

長榮航空（2618）總經理孫嘉明首度對美中關稅戰戰提出看法，這對於業者來說是危機也轉機，美國大型零售商Walmart、Target已經傳達貨架快空了，民生必需品的需求浮現，不排除在7、8月出現全球航空貨運搶艙潮；針對客運後市，相信關稅最終還是會談出好結果，觀光客運需求還是會回流。

長榮航空總經理孫嘉明30日在全球企業差旅回饋記者會中表示，川普發動全球關稅戰後，航空貨運市場變化相當大，最近也發現一件事，電商雖然面臨小額包裹優惠取消，但貨量減少的幅度比預期小。

川普發動關稅戰的市場衝擊看法，在客運方面，孫嘉明說暑假北美市場的觀光商機多少會有一些衝擊，後續還在密切觀察當中；至於高端差旅需求方面，因應關稅戰突然出現各種商務需求，所以商務客比新冠疫情解封後成長二成多，未來還是持續成長。

今年對於航空業來說是一個成本非常有利結構，台幣兌美元衝破32美元大關，台幣升值對航空業是有利，因為購油是用美元計價，飛機的借款也是美元，所以今年以來對於航空業的成長是相當正面，不管是油價還是匯率對於航空業者都是好消息。

航空貨運變化相當大，在清明節因為美中關稅戰將推出，4月初一度吃緊，現在關稅戰還在打，亞洲只有中國大陸受影響較大，包括台灣、東南亞目前都還穩定；電商稍微受影響，但比預期還好，5月初因大陸放五一長假，有取消貨運包機，但一般包艙合約都沒有減少。

孫嘉明進一步指出，川普不會讓大家都買不到東西，美國的百貨公司、大型賣場等都快要缺貨，總不能「聖誕節恐怕買不到禮物」，這對美國人來說太難了，第2季、第3季說不定空運會傳急單；他說，川普難道叫學生開學買不到鞋穿、沒有文具用，聖誕節都沒有禮物可以過節。

長榮航空30日舉辦「長榮航空BizFam全球企業差旅回饋計畫」發表會。記者黃淑惠／攝影
長榮航空30日舉辦「長榮航空BizFam全球企業差旅回饋計畫」發表會。記者黃淑惠／攝影
長榮航空總經理孫嘉明30日在全球企業差旅回饋記者會中表示，不排除在7、8月出現全球搶艙潮。記者黃淑惠／攝影
長榮航空總經理孫嘉明30日在全球企業差旅回饋記者會中表示，不排除在7、8月出現全球搶艙潮。記者黃淑惠／攝影

航空業 長榮航空 關稅

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