房市不佳 台金聯平價宅申購者減六成、中籤率升至4.5％

在整體房地產市場一片盤整聲中，為期33天的「台灣金聯平價住宅銷售」活動，共有1,730人登記申購86件平價住宅，今年申購人數較去年的近4,800人大減超過六成，整體中簽率約4.5％，較去年的1.8％大幅提升，據分析，目前房地產景氣確實下行，民眾申購熱度大減。

台金聯指出，六都整體銷售率為83%，其中雙北地區達94%、桃竹苗地區及台南市皆為89%、台中市83%，銷售率都優於市場整體表現。另外，今年最熱門的物件位於桃園龜山總價1,668萬元擁有前庭後院美墅，共有138人登記，其次為今年最低總價299萬元位於台中市漢口路四段商圈的套房，共有137人，中籤率均不到1%。

30日下午3時，在律師見證及全程直播下，台金聯辦理公開抽籤決定有2人以上登記申購物件之成交人，在86件售出的平價住宅中，除9件僅有1人登記即為成交人外，其餘77件均有2人以上登記，依規定必須辦理抽籤決定成交人，所有抽籤結果都會公布在台灣金聯公司網站，未中籤者會在30日內收到預繳的3萬元保證金。昨天也抽出近百萬元的完成登記申購手續抽好禮獎項。

台灣金聯董事長宮文萍在致詞中特別感謝所有登記申購民眾的支持，讓持續15年的代表性活動能夠繼續發揮平抑房價的功能，也因台灣金聯銷售之物件價格平實、透明，讓利回饋民眾，貼近民眾需要，所以儘管現階段整體房地產市場正在盤整中，但民眾的熱情及申購意願並未明顯受到房地產景氣影響，未來也將本著取之於社會、用之於社會，繼續辦理此項有意義的活動，以符民眾對台灣金聯公司的期許。

宮文萍進一步指出，今年活動為期33天，假日賞屋人潮不斷，共計1萬3,026人次，公司網站賞屋流量也屢創新高，顯示民眾對活動的信任及期待，這也是台灣金聯公司持續堅持辦理的原因，因為近15年來，台灣金聯公司共成功出售1,035平價住宅，幫助1,035個家庭圓夢成家，更吸引2萬6,496人次的登記申購紀錄。

另為因應中央銀行實施第七波信用管制，使得銀行核貸審核期較長，宮文萍表示，台灣金聯公司已為所有成交人預為設想，將履約期限由過去90天延長至120天，並提供多家公股行庫貸款方案供民眾參考，其目的就是希望紓緩成交人的核貸的壓力，但如果能提前於90天內完成者，則將成交禮商品提貨券由6萬提高至10萬元。

宮文萍也分析未成功售出的14件平價住宅原因。她說，同社區銷售中之同類型物件多，增加產生排擠；銷售率僅55%的高雄地區，房價漲幅大且剛性需求較弱，民眾買房態度轉趨保守；部分大坪數或總價較高之物件，因平均家戶人口數趨減，以及貸款負擔較大等三大因素，造成未能售出的主因，未來這些物件短期內將以出租之方式，提供有租屋需求者申租。

宮文萍強調，雖然今年平價住宅銷售活動已經告一段落，但民眾若有購屋或租屋需求，仍可上該公司網站查詢物件租售事宜，不必透過仲介經手，只是無法享有活動期間額外提供的優惠條件而已。

對於國內房地產未來發展趨勢，宮文萍認為，因目前信用管制政策及美國對等關稅對經濟之負面影響，民眾購置不動產態度趨保守及觀望，短期內不動產趨勢交易量縮價跌，但長期而言，因不動產屬於耐久財且抗通膨，相對保值，仍是值得投資購買之資產選項。