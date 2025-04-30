長榮航推BizFam搶商務市場 四大優勢回饋企業會員

長榮航空（2618）30日公布「長榮航空BizFam全球企業差旅回饋計畫」，總經理孫嘉明表示，長榮航空BizFam具備四大核心優勢，包括全球化平台、一站式差旅管理、全面電子化兌換作業以及領先業界的全球異業合作機制，同時結合全球各地不同企業的資源優勢，發展無限可能的異業結盟，共創商機互蒙其利，並將這些優惠直接回饋給企業會員；至於會員數量，目前約有數千家，產業包含相當廣，其中台積電（2330）、聯發科（2454）等也都是會員。

長榮航空指出，BizFam具備四大核心優勢，包括全球化平台、一站式差旅管理、全面電子化兌換作業以及領先業界的全球異業合作機制。透過手機、平板及電腦多裝置支援，企業可即時查詢員工出差行程以及禮遇發放狀況，大幅提升差旅管理的效率。企業可透過員工差旅行程累積點數，差旅回饋的點數可兌換免費機票、艙位升等以及機場專屬禮遇，員工則可累積個人長榮航空無限萬哩遊哩程，為商務旅行帶來更多的附加價值。所有禮遇規劃皆可透過長榮航空BizFam平台，貼心又便利，全面升級差旅體驗。

長榮航空說明，BizFam除了完善的差旅管理功能，長榮航空更擴大企業差旅服務範疇，透過與全球多家品牌合作，整合飯店住宿、餐飲、交通接駁與休閒娛樂等多元化資源，無論是員工差旅或是私人旅遊，皆能靈活運用。未來差旅不再只是公式化行程，企業會員可利用長榮航空BizFam平台上提供的全球異業合作資源，享受飯店住宿、交通接駁、咖啡及按摩等優惠，充分享受全方位優化差旅回饋的好處。

孫嘉明提到，為了感謝全球企業會員的支持，我們希望能在現有的基礎下，設身處地提供企業會員更全面、更便利、更貼心的升級體驗，長榮航空BizFam便是在這樣的用心下而產生，以最貼近使用者的需求為出發點，為遍布全球數千家的企業夥伴打造一站式差旅管理平台。視企業夥伴如家人向來是我們的核心服務理念，企業夥伴對我們來說不僅是會員，更是共逐夢想的夥伴，故無論是員工差旅或是私人旅遊，我們都歡迎使用平台提供的服務與優惠。我們也同時結合全球各地不同企業的資源優勢，發展無限可能的異業結盟，共創商機互蒙其利，並將這些優惠直接回饋給企業會員。

長榮航空客運管理部、航線效益管理部協理曾義唐說明，目前長榮航空的企業會員有數千家，包括台積電、聯發科、聯電（2303）等各大科技業幾乎都在其中，此次推動BizFam就是能讓企業會員們能夠讓，差旅回饋點數擴大使用，舉例來說，加入BizFam的企業會先與其談好是否能在未來提供其他企業會員一些優惠折扣，當大家加入後，就可以透過BizFam這個平台讓差旅回饋的使用範圍變大變廣，這項概念也是國內航空業者首創，未來也會持續擴增企業會員數。

長榮航空BizFam與異業的合作不僅可以提供企業最便利及多元的差旅回饋外，亦歡迎各產業的企業夥伴，結合彼此不同的客源，共同推廣行銷，將各自的優惠擴及不同的客群，加深彼此的夥伴關係，目前已積極與全球各產業知名品牌洽談合作。

長榮航空將依據企業夥伴的實際需求與回饋，持續優化長榮航空BizFam的功能與服務內容，為企業會員提供更完善、多元的差旅解決方案，豐富行程選擇，提升整體出行效益，同時也會積極拓展異業合作範圍，攜手企業夥伴共同打造更靈活、多元且具前瞻性的差旅平台。現階段已開放企業會員夥伴可透過長榮航空官網免費申請加入長榮航空BizFam，搶先體驗智慧化差旅新模式，與長榮航空一同開創企業差旅管理、人才關懷與品牌價值並進的目標。