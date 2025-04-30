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台灣金聯平價宅今標售 1,730人投標、最熱門物件是它

經濟日報／ 記者陳美玲／台北即時報導
房市示意圖。記者朱曼寧／攝影
房市示意圖。記者朱曼寧／攝影

金聯的平價宅標售近年都是房市指標，去年景氣最暢旺時吸引高達4,794封投標單搶88戶，今年在股災衝擊與房貸限縮狀況下，仍有1,730人登記投標、標脫率估達86%，顯示平實價格的住宅仍有自用剛性買方捧場。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，2023年3,135封標單搶金聯86戶房屋，2024年4,794封標單搶88戶平價宅，今年雖然投標的人數較往年少，不過今年外在情勢嚴峻，購屋人不好貸款又遇到猛爆股災，還能有1千多封的投標人數，已經算表現不錯，顯示現在房屋若是自用客偏好的產品，價格平實還是能夠吸引市場目光。

根據金聯公布資料顯示，此次標售共有1,730人登記申購86戶物件，推估標脫率達86%；最熱門的是桃園龜山的大湖一路的透天厝，總價1,688萬元，結果吸引高達138個人登記，推估得標率只有0.7%。

曾敬德指出，金聯平價宅價格平實，屋況也有基本整理，符合自用客層的需求，在房貸限縮條件下，吸引不少自用客的目光，若當成房市風向球來看，和去年相比可看出非自用的買氣退場，自用當道價格合理條件不錯的房子，仍有市場買氣。

房貸 金聯

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