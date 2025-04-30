萊爾富拚三大產品線 今年業績挑戰300億元

萊爾富數位行銷處協理施邦樑30日表示，2024年營收達成年增10%的目標，今年將挑戰20%的成長，期待年營收可達300億元。

施邦樑指出，今年的主要成長動能將來自於咖啡、鮮食及「果C果昔」三大產品線，並希望打造「大眾的美食廚房」。

在咖啡方面，施邦樑表示，去年4月已完成調整，升級了咖啡豆品質並更換高階設備，使得營收成長顯著，年銷售量已突破400萬杯，他指出，今年黑金營收仍期待能達到雙位數成長。

關於鮮食，他表示，萊爾富採用優質食材並大幅讓利，並在台中與台北設有專屬鮮食廠。今年的鮮食業務預計也將實現雙位數成長，並計劃繼續發揚「巷內美食」特色，目前鮮食營收占比約為30%。

此外，「果C果昔」自今年2月起引進，施邦樑強調，這是為了加強品牌差異化，並計劃在第3季達到500家門市，未來將引入更多口味。據透露，多家店果昔每日銷售量已經突破百杯。

在展店方面，施邦樑表示，萊爾富的總展店目標為2,000家，去年新增約80家門市，今年截至目前已達1700多家，預計全年將增設超過100家。新店將主要集中在雙北及六都的市區。他表示，經過重新裝潢的門市的招牌LOGO會更新為翠綠色招牌。

2023年聯邦集團入主萊爾富，對於經營權改變後的變化，施邦樑表示，萊爾富的經營團隊大部分保持不變，聯邦並未干涉太多，並且公司的經營目標仍然保持穩定。

在會員方面，施邦樑透露，萊爾富目前的數位會員已達727萬人。