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影／亞昕衝刺海外事業攜21世紀不動產、ERA策略聯盟 推馬來西亞飯店大案

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導
亞昕國際攜手美商21世紀不動產、ERA不動產達成策略聯盟，聯手推出馬來西亞馬六甲建案「亞昕The Rise」。圖／亞昕提供
亞昕國際攜手美商21世紀不動產、ERA不動產達成策略聯盟，聯手推出馬來西亞馬六甲建案「亞昕The Rise」。圖／亞昕提供

亞昕國際（5213）海外事業攻下一城，30日宣布，攜手美商21世紀不動產、ERA不動產達成策略聯盟，聯手推出馬來西亞馬六甲建案「亞昕The Rise」，該案規劃一棟飯店「Birkin International Hotel 鉑昕酒店」、一棟酒店式公寓，將一同銷售，合計基地面積10公頃，總銷近70億元。

亞昕布局多年的馬來西亞馬六甲大案「亞昕The Rise」投資額逾30億元，去年開始交屋入帳，目前已售四成，今年將持續銷售、認列，目前買盤多為香港、日本、大陸及台灣等國際客，其中台灣客占比約兩成。

亞昕國際集團總裁姚連地表示，當初決定去海外布局時，主要是為了避險，並鎖定東南亞，且一定要是民生法治國家，原先考慮新加坡，但評估房價、成本過高，於是轉投資馬來西亞，看好馬來西亞是東南亞國民所得第二高，人口紅利高、國家基礎建設完善，去年GDP成長達5.2％，今年預期目標達5.5％，因此相當看好當地發展。

姚連地表示，全案規劃一棟酒店、一棟酒店式公寓，合計共1100個單位可售，總價落在500萬元至800萬元，坪數約在15至25坪，其中飯店售價會比酒店式公寓高出一成左右。

其中，購買飯店單位需要跟飯店簽訂15年租約，前兩年為保證回抽，租金收益率6％，後面13年採當年營收分帳，買家分七成、飯店則分三成。

姚連地表示，「Birkin International Hotel 鉑昕酒店」是海外布局飯店的起點，採高規格設計與服務標準，定位為高端精品旅宿，結合馬六甲歷史底蘊與現代設計美學，目前正處於試營運階段，預計將吸引來自美國、歐洲、日本等地的商務旅客與東南亞觀光客，並成為The Rise計劃的品牌示範與實績支撐。

至於國內飯店布局上，姚連地指出，台灣的飯店會鎖定商務需求，不會聚焦在觀光客上，像是旗下林口亞昕福朋喜來登去年已經開始獲利，住房率皆達8成以上，且幾乎都是商務客，主要就是因為林口受惠工業區、AI園區、華亞園區等帶動商業需求。

姚連地指出，看好林口長期發展，下一步亞昕在扶輪公園附近有近千坪基地，預計將引進國際五星級品牌，打造新飯店，該案已經著手規劃中，預計4到5年後動工。

亞昕國際攜手美商21世紀不動產、ERA不動產達成策略聯盟，聯手推出馬來西亞馬六甲建案「亞昕The Rise」，圖左至右依序為21世紀不動產董事長王福漲、亞昕國際總裁姚連地、ERA不動產台灣執行長黃鵬䛥。記者朱曼寧／攝影
亞昕國際攜手美商21世紀不動產、ERA不動產達成策略聯盟，聯手推出馬來西亞馬六甲建案「亞昕The Rise」，圖左至右依序為21世紀不動產董事長王福漲、亞昕國際總裁姚連地、ERA不動產台灣執行長黃鵬䛥。記者朱曼寧／攝影
亞昕國際集團總裁姚連地。記者朱曼寧／攝影
亞昕國際集團總裁姚連地。記者朱曼寧／攝影

布局 東南亞 馬來西亞

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