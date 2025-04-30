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NotebookLM「語音摘要」新增支援中文等超過50種語言

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導

Google旗下NotebookLM功能有新進度。在普及全球200多個國家與地區後，Google宣布，「語音摘要」(Audio Overviews) 的功能將支援包含中文在內的50多種語言。

「語音摘要」能把原始資料轉換為生動有趣、像是podcast的對話，去年底推出以來廣受歡迎。在Google推出Gemini 2.5 Pro後，原生語言系統就能支援音訊的特色，更多人能夠用自己偏好的語言來使用「語音摘要」，從中文、印地文到土耳其文等等。

「語音摘要」將以用戶帳戶設定的偏好語言產生。這次的更新同時在NotebookLM的設定中加入了全新的「輸出語言」選項；「語音摘要」一律以用戶選定的語言產生，並可以隨時更改語言，音訊和聊天回應也會隨之調整，可以輕鬆地根據需求，建立多語言的內容或是學習材料。

舉例來說，一位正在準備亞馬遜雨林相關課程的老師，可以和學生分享各種不同語言的資源例如葡萄牙文的紀錄片、西班牙文的研究論文以及英文的學習報告。學生們可以上傳這些資料，並以他們偏好的語言產生重點洞察的「語音摘要」。這項功能打破了語言的隔閡，讓資訊更容易被每個人所取用。

Google 亞馬遜 葡萄牙

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